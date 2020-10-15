The Economist: несколько хороших новостей о коронавирусе

CentralAsia (CA) - Лучшая надежда на прекращение пандемии коронавируса — появление вакцины, пишет британский журнал The Economist.

Недостатка в кандидатах нет. ВОЗ отслеживает 34 вакцины-кандидата, которые сейчас находятся на различных стадиях разработки. Но насколько они буду эффективны — это другой вопрос. 9 сентября фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о приостановке испытаний своей вакцины из-за того, что один из участников эксперимента заболел. Такие паузы являются обычным делом при разработке вакцин, поскольку это такая дисциплина, в которой усилия не всегда приносят результат. Например, несмотря на большое количество проведенных исследований, в настоящее время доступна лишь несовершенная вакцина для борьбы с тропической лихорадкой (у нее ограниченная эффективность, а еще она может вызвать весьма неприятные побочные действия). В 1987 году в Мэриленде начались испытания вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Но спустя три десятилетия соответствующая полка в медицинском шкафу продолжает оставаться пустой.

Более обнадеживающими являются две новые публикации по поводу коронавируса. Авторами первой статьи является команда специалистов из исландской компании decode genetics, а опубликована она была в журнале New England Journal of Medicine. В ней сообщается об уровне антител у 1200 исландцев, которые заразились вирусом sars-cov-2, но затем излечились. У более чем 90% из них два проведенных теста оказались положительными — первый раз после заражения, а затем спустя четыре месяца. У тех людей, у которых это заболевание было в более острой форме и которые были госпитализированы, уровень антител оказался еще выше. То же самое отмечалось у мужчин и более пожилых людей — обе эти категории входят в группу риска, и у них это заболевание может быть более серьезным.

Период в четыре месяца — это обнадеживающий показатель по двум причинам. Появившиеся антитела, скорее всего, смогут обеспечить иммунитет. Это означает, что способствующая их образованию вакцина тоже сможет обеспечить приемлемую по продолжительности защиту. Кроме того, их легче обнаружить. Это означает, что результаты программы по всеобщей проверке на наличие антител с целью выявления уровня распространения этого вируса будут достаточно точными.

Во второй публикации речь идет о том, как группа ученых во главе с Мао Донгом, иммунологом из британского Медицинского исследовательского совета, занималась поиском т-клеток.