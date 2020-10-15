The Economist: несколько хороших новостей о коронавирусе

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- 13:36, 15 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Лучшая надежда на прекращение пандемии коронавируса — появление вакцины, пишет британский журнал The Economist.
Недостатка в кандидатах нет. ВОЗ отслеживает 34 вакцины-кандидата, которые сейчас находятся на различных стадиях разработки. Но насколько они буду эффективны — это другой вопрос. 9 сентября фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о приостановке испытаний своей вакцины из-за того, что один из участников эксперимента заболел. Такие паузы являются обычным делом при разработке вакцин, поскольку это такая дисциплина, в которой усилия не всегда приносят результат. Например, несмотря на большое количество проведенных исследований, в настоящее время доступна лишь несовершенная вакцина для борьбы с тропической лихорадкой (у нее ограниченная эффективность, а еще она может вызвать весьма неприятные побочные действия). В 1987 году в Мэриленде начались испытания вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Но спустя три десятилетия соответствующая полка в медицинском шкафу продолжает оставаться пустой.
Более обнадеживающими являются две новые публикации по поводу коронавируса. Авторами первой статьи является команда специалистов из исландской компании decode genetics, а опубликована она была в журнале New England Journal of Medicine. В ней сообщается об уровне антител у 1200 исландцев, которые заразились вирусом sars-cov-2, но затем излечились. У более чем 90% из них два проведенных теста оказались положительными — первый раз после заражения, а затем спустя четыре месяца. У тех людей, у которых это заболевание было в более острой форме и которые были госпитализированы, уровень антител оказался еще выше. То же самое отмечалось у мужчин и более пожилых людей — обе эти категории входят в группу риска, и у них это заболевание может быть более серьезным.
Период в четыре месяца — это обнадеживающий показатель по двум причинам. Появившиеся антитела, скорее всего, смогут обеспечить иммунитет. Это означает, что способствующая их образованию вакцина тоже сможет обеспечить приемлемую по продолжительности защиту. Кроме того, их легче обнаружить. Это означает, что результаты программы по всеобщей проверке на наличие антител с целью выявления уровня распространения этого вируса будут достаточно точными.
Специалисты из Медицинского исследовательского совета обнаружили т-клетки, способные распознавать восемь отдельных частей вируса covid-19, включая протеиновые шипы, позволяющие ему проникать в человеческие клетки. Этот перечень целей может стать полезным при доработке вакцин в будущем.
Эл Эдвардс (Al Edwards), в прошлом иммунолог, а ныне биохимический инженер из Университета Рединга (University of Reading), не принимавший участия ни в одном из упомянутых исследований, сохраняет осторожный оптимизм. По его мнению, иммунный ответ на это заболевание работает в целом именно так, как и ожидалось. Если ситуация не изменится, то вакцины, разработанные для образования продолжительного иммунитета, должны будут работать — по крайней мере, в теории.
Что касается практики, то праздновать пока еще рано. Д-р Эдвардс особо подчеркивает, что иммунология никогда не была предсказуемой наукой. Есть только один тест, который может однозначно показать, что вакцина будет работать, — это ее испытание в реальном мире.