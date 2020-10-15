В России за сутки зафиксировано более 13,7 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 13 754 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 427 (24,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 354 163 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 52,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 478 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 286 630 человек.