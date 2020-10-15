За сутки от коронавируса в России скончались 286 человек

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 286 человек, передает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 57 и Санкт-Петербурге – 46.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 23 491 человека. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 выявлен у 1 354 163 человек, из них выздоровели 1 048 097, под медицинским наблюдением остаются 286 630 пациентов.