Бывший игрок сборной РФ Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского «Навбахора»

- Узбекистан, спорт
- 13:55, 15 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис на своей странице в LinkedIn сообщил о том, что покидает пост главного тренера «Навбахора» из Узбекистана.
В своём сообщении Канчельскис поблагодарил руководство клуба и его болельщиков, а также пожелал удачи игрокам, своим бывшим подопечным.
Канчельскис возглавил «Навбахор» в 2018 году. В июне 2019 года специалист покинул команду из-за неудовлетворительных результатов, однако позднее вновь вернулся в клуб.
После 18 матчей в чемпионате Узбекистана-2020 «Навбахор» занимает 7-е место в турнирной таблице с 23 очками.