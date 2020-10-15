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  15 октября 2020
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Бывший игрок сборной РФ Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского «Навбахора»
Андрей Канчельскис
Андрей Канчельскис

CentralAsia (UZ) -  Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис на своей странице в LinkedIn сообщил о том, что покидает пост главного тренера «Навбахора» из Узбекистана.

В своём сообщении Канчельскис поблагодарил руководство клуба и его болельщиков, а также пожелал удачи игрокам, своим бывшим подопечным.

Канчельскис возглавил «Навбахор» в 2018 году. В июне 2019 года специалист покинул команду из-за неудовлетворительных результатов, однако позднее вновь вернулся в клуб.

После 18 матчей в чемпионате Узбекистана-2020 «Навбахор» занимает 7-е место в турнирной таблице с 23 очками.

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