Выборы в Таджикистане прошли в соответствии с международными стандартами, - МИД РФ

- Таджикистан, общество
- 13:57, 15 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - Президентские выборы в Таджикистане состоялись в соответствии с международными стандартами, заявили в Министерстве иностранных дел России.
В ведомстве отметили, что за ходом голосования следили миссии наблюдателей от СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. «Выборы признаны открытыми, свободными и легитимными. Волеизъявление, в котором приняли участие 85,39% избирателей, прошло в соответствии с международными стандартами и с соблюдением национального законодательства, в обстановке конкурентной борьбы», - говорится в сообщении МИД.
Как пишет «Ховар», Центризбирком Таджикистана утвердил в среду окончательные итоги прошедших 11 октября президентских выборов, в соответствии с которыми действующий глава государства Эмомали Рахмон одержал победу с 90,92% голосов.