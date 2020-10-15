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  15 октября 2020
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Выборы в Таджикистане прошли в соответствии с международными стандартами, - МИД РФ
// РИА Новости

CentralAsia (TJ) -  Президентские выборы в Таджикистане состоялись в соответствии с международными стандартами, заявили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что за ходом голосования следили миссии наблюдателей от СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. «Выборы признаны открытыми, свободными и легитимными. Волеизъявление, в котором приняли участие 85,39% избирателей, прошло в соответствии с международными стандартами и с соблюдением национального законодательства, в обстановке конкурентной борьбы», - говорится в сообщении МИД.

Как пишет «Ховар», Центризбирком Таджикистана утвердил в среду окончательные итоги прошедших 11 октября президентских выборов, в соответствии с которыми действующий глава государства Эмомали Рахмон одержал победу с 90,92% голосов.

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