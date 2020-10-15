В Узбекистане опровергли новость об изучении в детсадах русского языка в качестве «второго родного»

CentralAsia (UZ) - Министерство дошкольного образования Узбекистана опровергло информацию о том, что в детских садах страны планируют ввести изучение русского языка в качестве "второго родного".

"В Интернете распространяется новость о планах по изучению в детсадах Узбекистана русского языка как «второго родного языка». Просим принять во внимание, что эта информация является искаженной и не соответствует действительности", - отметили в министерстве.

На самом деле в образовательно-воспитательном процессе предусмотрено изучение второго языка. Этот язык может быть любым, в том числе русским, - добавили в министерстве.

В дошкольное образование Узбекистана не планируется вводить формулировку «второй родной язык», - отметило МДО.