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  15 октября 2020
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В Узбекистане опровергли новость об изучении в детсадах русского языка в качестве «второго родного»

CentralAsia (UZ) -  Министерство дошкольного образования Узбекистана опровергло информацию о том, что в детских садах страны планируют ввести изучение русского языка в качестве "второго родного".

"В Интернете распространяется новость о планах по изучению в детсадах Узбекистана русского языка как «второго родного языка». Просим принять во внимание, что эта информация является искаженной и не соответствует действительности", - отметили в министерстве.

На самом деле в образовательно-воспитательном процессе предусмотрено изучение второго языка. Этот язык может быть любым, в том числе русским, - добавили в министерстве.

В дошкольное образование Узбекистана не планируется вводить формулировку «второй родной язык», - отметило МДО.

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