Названы признаки того, что человек бессимптомно переболел коронавирусом

CentralAsia (CA) - Ученые назвали признаки того, что человек мог переболеть COVID-19 без ярких симптомов и не знать об этом, пишет Gazeta.a42.ru.



В первую очередь медики упоминают изменения в обонянии. Некоторые пациенты, у которых в крови обнаружены антитела, говорили, что какое-то время чувствовали запахи «не так, как обычно». Известно, что потеря обоняния считается самым главным признаком коронавируса.



У людей, которые, судя по всему, перенесли заболевание бессимптомно, отмечалась небольшая одышка. Они говорят о том, что им временами как-будто «не хватало воздуха», «не получалось нормально вздохнуть».



Еще одним признаком называют боль в животе, поскольку она может указывать на проблемы с нижними отделами легких. У больных, которые сами не знали, что заражены, наблюдалась необоснованная диарея и боли в желудке.



Некоторые пациенты, которые, как оказалось, перенесли коронавирус, вспоминали, что неделю или две чувствовали очень сильную усталость, говорят специалисты.



Отмечается, что бессимптомные носители вполне способны заражать окружающих, несмотря на свое хорошее самочувствие, так что ношение масок, несомненно, имеет смысл.