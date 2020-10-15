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  15 октября 2020
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Лукашенко: главная причина нынешних внутриполитических событий в Беларуси — влияние извне
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
// БЕЛТА

CentralAsia (CA) -  Главная причина нынешних внутриполитических событий в Беларуси — влияние извне, считает президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Непростой период мир переживает в целом. Это все до выборов прогнозировалось. Многие говорят, что президент получал информацию, анализировал, знал об этом. Нет, не было никакой информации, что будет после этих выборов у нас, в мире вообще. Но прогноз мой оказался на 100% точным и по пандемии, и по ситуации, которая сегодня складывается. Несложно было все это спрогнозировать. К сожалению, наши западные, как принято говорить, партнеры, уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси», - сказал Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

По его словам, в Беларуси «особо не напрягаются в этом плане, хотя приятного тут мало». «Тихая, спокойная страна, а в Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше. Но, я думаю, мы с этим обязательно справимся. В этом нет никаких сомнений. Внутренняя ситуация не просто осложнена, а ее главная причина — внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы уже переживали всякое. Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Белорусы - люди умные, разберутся в этом плане», - сказал президент.

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