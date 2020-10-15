В Узбекистане за девять месяцев цены на продукты и услуги выросли в среднем на 6%

CentralAsia (UZ) - По данным Госкомстата, Узбекистана наибольший рост цен наблюдался в апреле. В апреле цены выросли на 1,7 процента. Общее снижение цен составило 0,2 процента в июне и 0,3 процента в июле.

Согласно отчету комитета, в январе-сентябре цены на продукты питания выросли на 3,1%, непродовольственные товары - на 2,1%, услуги - на 1,1%.

По сравнению с сентябрем прошлого года рост цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги составил 7,5 процента, 2,8 процента и 1,4 процента соответственно.

Наибольший рост цен на мясо, птицу и рыбную продукцию пришелся на сентябрь. За месяц цена выросла на 3,8 процента. С начала текущего года мясо подорожало на 14,2%.