Молодёжь и женщины Узбекистана смогут получить микрокредиты до $3 тысяч без залога

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане физическим лицам с предпринимательской инициативой, в том числе молодежи и женщинам, будут предоставлены микрокредиты на сумму до 33 миллионов сумов (более 3,1 тыс. долларов США) без залога для открытия собственного дела.

По сообщению Минюста, в этой связи принят постановление президента «О дополнительных мерах по совершенствованию системы вовлечения населения в предпринимательство и развитию предпринимательства».

Согласно документу, с 15 ноября 2020 года вводится новый порядок государственной поддержки обучения молодежи и женщин профессиональным и предпринимательским навыкам.

По новому положению, 70% расходов негосударственных образовательных организаций (НОО) по обучению населения профессиям и предпринимательству на учебных курсах по установленным программам и требованиям компенсируются государством, но не более 1 млн сумов (около 100 долларов) за каждого выпускника.

Лицам, успешно окончившим курсы и получившим сертификаты, АКБ "Микрокредитбанк" выдаст микрокредиты.

В том числе, молодёжи и женщинам будут предоставлены микрозаймы на сумму до 33 млн сумов (около 3 тыс. долларов) без залога для открытия собственного дела.

Микрокредиты до 225 млн. сумов (21,7 тыс. долларов) будут предоставлены учредителям микро- и малых предприятий на основании гарантий третьих лиц, страховых полисов, обеспечения имущества, приобретаемого в кредит, и гарантии Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности.

Микрокредиты будут выдаваться сроком на 3 года с льготным периодом до 6 месяцев по основной ставке ЦБ.