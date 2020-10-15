[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Евросоюз ввел санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с Навальным

CentralAsia (CA) -  Директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и еще четыре высокопоставленных российских чиновника включены в черный список Евросоюза в отношении России, введенный в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

В список также включен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), с которым предпринимателям из ЕС запрещено поддерживать любые отношения.

«Персональные ограничительные меры введены в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло», - говорится в постановлении Совета ЕС.

Введенные ЕС ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

В августе российский оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.

Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок».

print
  • The Economist: несколько хороших новостей о коронавирусе
  • В Узбекистане скончался автор перевода Корана на узбекский язык Шейх Алоуддин Мансур
  • В Монголии работают 4,4 тыс. иностранных граждан из 92 стран


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com