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  15 октября 2020
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В Узбекистане нарушителей масочного режима начнут выявлять через камеры видеонаблюдения

CentralAsia (UZ) -  Начиная с 17 октября нарушение гражданами масочного режима будет фиксироваться на камеру, с последующим наложением штрафных санкций.

В Ферганской области в качестве эксперимента начнут выявлять граждан, находящихся без масок посредством фото и видеофиксации с использованием современных инновационных технологий, сообщили в пресс-службе областного УВД.

Личность нарушителей масочного режима будет устанавливаться через специальную базу данных, а административный протокол будет отправляться почтой по месту жительства.

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