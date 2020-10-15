В Узбекистане нарушителей масочного режима начнут выявлять через камеры видеонаблюдения

CentralAsia (UZ) - Начиная с 17 октября нарушение гражданами масочного режима будет фиксироваться на камеру, с последующим наложением штрафных санкций.

В Ферганской области в качестве эксперимента начнут выявлять граждан, находящихся без масок посредством фото и видеофиксации с использованием современных инновационных технологий, сообщили в пресс-службе областного УВД.

Личность нарушителей масочного режима будет устанавливаться через специальную базу данных, а административный протокол будет отправляться почтой по месту жительства.