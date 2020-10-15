Какая страна лучше справляется с экономическими последствиями пандемии?

CentralAsia (CA) - Когда коронавирус распространился за пределы Уханя, все экономики в унисон обвалились. Во всем мире экономические показатели снизились, и такого снижения мир еще не знал в мирное время. После этого началась агрессивная фискальная и монетарная реакция — а также успешное сдерживание коронавируса в некоторых восточноазиатских экономиках, включая Китай. В результате прогнозы теперь уже не такие мрачные, как некоторые наблюдатели полагали в начале года, пишет британское деловое издание Financial Times.

Международный валютный фонд в своем опубликованном во вторник исследовании под названием «Перспективы мировой экономики», отметил, что глобальная экономика сократится в этом году на 4,4% — это плохой показатель, но это лучше, чем предсказанное в июне падение на 5,2%. Вместе с тем, перспективы восстановления далеки от того, чтобы быть равными для всех.

Среди крупнейших экономик мира можно выделить Китай — при поддержке значительных экспортных продаж и сокращения количества заражений, позволивших довольно быстро «открыть» страну, сняв самоизоляцию граждан, Китай ожидает в этом году рост на 1,9%. И это значительно более оптимистичный результат, чем ожидалось. Тем временем американской экономике и экономикам европейских стран все еще грозит резкое сокращение, поскольку они не смогли полностью устранить имеющиеся препятствия для роста, прогнозирует газета.

Существуют значительные отличия между этими двумя крупнейшими экономическим блоками. США, где Федеральный резерв и Министерство финансов, действуя быстро, поддержали финансовый рынок и рынок труда, могут в конце года показать такие результаты, которые будут намного лучше результатов Европы. Европейская экономика, судя по всему, сократится на 4,3%, тогда как сокращение в еврозоне составит 8,3%. В то же время экономика Великобритании, согласно имеющимся прогнозам, сократится на 9,8%, и это лишь небольшое улучшение в сравнении ожиданиями МВФ в июне. Весьма значительны также расхождения между основными странами с развивающимися экономиками. В отличие от Китая и других восточноазиатских экономик, включая экономику Южной Кореи, Индия испытывает трудности в борьбе с распространением коронавируса, и, судя по всему, ее экономика сократится на 10,3% в течение 2020 года.

Что касается Латинской Америки, то перспективы Мексики продолжают оставаться мрачными, тогда как ситуация в Бразилии существенным образом улучшилась. Значительный рост китайского импорта в сентябре показывает следующее: те страны, которые больше полагаются на экспорт промышленных товаров для поддержки роста, находятся в более выгодном положении. Тогда как экспортеры нефти, а также те страны, которые полагаются на спрос на внутренние услуги, находятся в менее выгодном положении.

Как пишут авторы, в ближайшие несколько кварталов восстановление экономики будет во многом зависеть от способности сдерживать распространение коронавируса. Если вакцины появятся раньше, чем ожидается, то перспективы роста в следующем году (МВФ прогнозирует рост на 5,2%) могут оказаться еще более позитивными. Если пандемия коронавируса сохранится, и ее станет еще сложнее сдерживать, то в таком случае МВФ справедливо советует странам направить все доступные средства на поддержку системы здравоохранения и ослабление социальной напряженности. Уровень долга во многих странах с развивающейся экономикой, а также в некоторых развитых экономиках стремительно увеличился до тревожного уровня.

Хотя страны должны разработать планы по сокращению своего долгового бремени в более длительной перспективе, основное внимание они должны уделить сокращению воздействия пандемии коронавируса. От субсидирования заработной платы следует отказываться постепенно, и делать это нужно только тогда, когда восстановление уже сможет набрать ход. Там, где есть такая возможность, правительства должны направить средства на инфраструктуру и образование для поддержки роста. Пандемия коронавируса еще далека от своего завершения. Главный экономиcт МВФ Гита Гопинат указывает на то, что впереди ожидает неопределенная и неровная дорога. Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева предупреждает о серьезных последствиях, поскольку люди без работы теряют свои навыки, а также лишаются надежды.

Согласно прогнозу МВФ, лучшее средство, позволяющее избежать подобного сценария, состоит в сокращении распространения этого заболевания с помощью успешной политики по выявлению носителей COVID-19, что позволит также быстрее открыть экономики. Коронавирус сначала распространился в Китае, но теперь опыт борьбы с ним Пекина, а также правительств других восточноазиатских стран указывает на лучший выход для глобальной экономики.

Материал переведен ИноСМИ.