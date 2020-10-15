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  15 октября 2020
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В Узбекистане установили передвижной светофор на солнечных батареях (фото)

CentralAsia (UZ) -  На востоке Узбекистана, в городе Маргилане на дорогах появились светофоры, работающие на солнечных батареях.

В соцсетях очевидцы выложили фото светофоров на солнечных батареях. Пользователи задаются вопросом, для чего светофор установлен на движущейся платформе (тележка) и насколько это безопасно при движении автомобилей.

На момент публикации материала официальных сообщений от уполномоченных органов об установке в городах Узбекистана новых светофоров на солнечных батареях пока не было.

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