Таджикистан и Афганистан обсудили вопросы двусторонних отношений

- Таджикистан, общество
- 17:08, 15 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - По инициативе афганской стороны 15 октября состоялась видео-встреча первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана Хусрава Нозири с заместителем министра иностранных дел Афганистана Мирвайсом Наб.
Как сообщает МИД РТ, на встрече были обсуждены вопросы двусторонних таджикско-афганских отношений в различных сферах, а также ход подготовки к IX Министерской Конференции «Сердце Азии-Стамбульский процесс», которая должна состояться в Душанбе.
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