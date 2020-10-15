Таджикистан и Афганистан обсудили вопросы двусторонних отношений

CentralAsia (TJ) - По инициативе афганской стороны 15 октября состоялась видео-встреча первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана Хусрава Нозири с заместителем министра иностранных дел Афганистана Мирвайсом Наб.



Как сообщает МИД РТ, на встрече были обсуждены вопросы двусторонних таджикско-афганских отношений в различных сферах, а также ход подготовки к IX Министерской Конференции «Сердце Азии-Стамбульский процесс», которая должна состояться в Душанбе.

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