Пресс-секретарь Путина прокомментировал отставку Сооронбая Жээнбекова

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отставкой президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

«Невозможно давать оценку, основываясь на каких-то эмоциональных критериях. Сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике и выводу происходящего в конституционное русло», - цитирует Пескова РИА Новости.



«Поэтому мы очень внимательно продолжаем отслеживать все, что происходит в Кыргызстане, и хотим, чтобы ситуация там как можно скорее успокоилась и развивалась дальше исключительно в конституционном русле без каких-либо деструктивных действий с любой стороны», - уточнил он.



Песков также добавил, что на данный момент контакты с республикой осуществляются.



Отвечая на вопрос, с кем именно осуществляются контакты, Песков пообещал со временем проинформировать, когда «ситуация будет более понятна».



«Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию», - добавил Песков, уточнив, что еще предстоят законодательные действия и утверждение отставки Жээнбекова, которое состоится завтра.



О решении подать в отставку президент Сооронбай Жээнбеков сообщил сегодня, 15 октября.