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  15 октября 2020
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Пресс-секретарь Путина прокомментировал отставку Сооронбая Жээнбекова
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: Президент Сооронбай Жээнбеков принял решение подать в отставку

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отставкой президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

«Невозможно давать оценку, основываясь на каких-то эмоциональных критериях. Сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике и выводу происходящего в конституционное русло», - цитирует Пескова РИА Новости.

«Поэтому мы очень внимательно продолжаем отслеживать все, что происходит в Кыргызстане, и хотим, чтобы ситуация там как можно скорее успокоилась и развивалась дальше исключительно в конституционном русле без каких-либо деструктивных действий с любой стороны», - уточнил он.

Песков также добавил, что на данный момент контакты с республикой осуществляются.

Отвечая на вопрос, с кем именно осуществляются контакты, Песков пообещал со временем проинформировать, когда «ситуация будет более понятна».

«Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию», - добавил Песков, уточнив, что еще предстоят законодательные действия и утверждение отставки Жээнбекова, которое состоится завтра.

О решении подать в отставку президент Сооронбай Жээнбеков сообщил сегодня, 15 октября.

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