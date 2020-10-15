Пресс-секретарь Путина прокомментировал отставку Сооронбая Жээнбекова

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- 17:36, 15 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отставкой президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.
«Невозможно давать оценку, основываясь на каких-то эмоциональных критериях. Сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике и выводу происходящего в конституционное русло», - цитирует Пескова РИА Новости.
«Поэтому мы очень внимательно продолжаем отслеживать все, что происходит в Кыргызстане, и хотим, чтобы ситуация там как можно скорее успокоилась и развивалась дальше исключительно в конституционном русле без каких-либо деструктивных действий с любой стороны», - уточнил он.
Песков также добавил, что на данный момент контакты с республикой осуществляются.
Отвечая на вопрос, с кем именно осуществляются контакты, Песков пообещал со временем проинформировать, когда «ситуация будет более понятна».
«Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию», - добавил Песков, уточнив, что еще предстоят законодательные действия и утверждение отставки Жээнбекова, которое состоится завтра.
О решении подать в отставку президент Сооронбай Жээнбеков сообщил сегодня, 15 октября.