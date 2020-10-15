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  15 октября 2020
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В Бангкоке начался новый массовый протест
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Несмотря на введенный в четверг в Бангкоке режим ЧП и запрет на собрания более пяти человек, тысячи демонстрантов собрались на перекрестке Ратчапрасонг в деловом центре столицы Таиланда, требуя освобождения задержанных утром товарищей и отставки премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, сообщает РИА Новости.

Сбор участников акции был назначен на 16:00, однако люди начали собираться на площади у перекрестка Ратчапрасонг за час до назначенного времени. Около двух тысяч полицейских, направленных на поддержание порядка на площади, поначалу справлялись с растущей толпой, однако к 16::30 демонстранты уже заняли половину проезжей части улицы Ратчадамри, одной из самых широких автомобильных дорог Бангкока, а к 17:30 заняли улицу полностью.

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