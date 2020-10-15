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  15 октября 2020
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ОАЭ передали Узбекистану 7 тонн гуманитарного груза для борьбы с COVID-19

CentralAsia (UZ) -  Объединенные Арабские Эмираты предоставили Узбекистану 7 тонн гуманитарного груза для борьбы с COVID-19, сообщает ИА «Дунё».

По информации посольства Узбекистана в Абу-Даби, в состав гуманитарного груза вошли аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), кислородные концентраторы, ПЦР-лаборатории и экспресс тест-системы, вспомогательное медицинское оборудование.

Медицинский груз будет передан Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Узбекистана для дальнейшей доставки в регионы республики.

Это четвертая поставка в Узбекистан изделий медицинского назначения, предназначенных для противодействия распространению COVID-19, осуществленная руководством ОАЭ. Всего из этой страны с начала пандемии в Узбекистан поступила 51 тонна гуманитарной помощи.

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