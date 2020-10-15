В Ташкенте впервые приготовят 10-метровый шашлык

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 18 октября впервые состоится фестиваль «10-метровый кебаб», сообщает Госкомтуризма.

В парке "Навруз" состоится фестиваль «10-метровый кебаб» по инициативе Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма и администрации города Ташкента.

В этот день для гостей фестиваля будет приготовлен 10-метровый шашлык. Для поваров будет организована специальная площадка, на которой они будут готовить еду, где зрители смогут увидеть их мастерство своими глазами, отметили в комитете.

В 12:00 повара подготовят шашлык и поставят его на мангал, где будет измерена его рекордная длина в 10 метров. Также на фестивале пройдет ярмарка ремесленников, художников, ярмарка мёда.