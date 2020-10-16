В Волгограде ФСБ убили боевиков из Узбекистана (видео)

CentralAsia (UZ) - В четверг, 15 октября, в Волгограде ликвидировали двух членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Координация террористической деятельности осуществлялась из Сирии. Боевики планировали взорвать "здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия".

"Граждане Узбекистана в возрасте 23 и 27 лет из запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухил валь-Джихад» планировали серию терактов в Волгограде, — отметили в пресс-службе СК России по Волгоградской области. — Ранним утром силовики начали спецоперацию, во время которой боевики попытались отстреливаться. Ответным огнем они были уничтожены".

Во время обысков по адресам жительства радикальных исламистов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ. Также у боевиков обнаружили литературу религиозного характера и карту Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения подрывов.

Отмечается, что одновременно в городах Москва, Петербург, Уфа, Майкоп и Волгоград задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения.

Между тем, как сообщает телеграм-канал Mash, среди целей убитых боевиков был монумент "Родина-мать".