5000 лет монгольской медицинской науке

CentralAsia (MNG) - Профессор Шаравын Болд: Традиционная монгольская медицина — медицина кочевников.

По его мнению, традиционной монгольской медицине 5000 лет. Монголы разработали ее в соответствии со своим образом жизни, и она значительно отличалась от медицины соседних народов, но была очень популярна в Китае и Тибете.

Причиной популярности монгольских врачей в Китае эпохи Юань оказалась способность лечить переломы, боевые ранения и делать успешные хирургические операции. Ряд монгольских методик были заимствованы китайской медициной.

Со временем монгольская медицина стала популярной в Тибете благодаря тому, что некоторые Далай-ламы имели личных врачей-монголов. В Китае маньчжурские императоры пользовались услугами монгольских врачей, которые ставили диагноз, исследуя язык, мочу и пульс больного.

«Традиционная монгольская медицина является бесценным достоянием, которое мы получили в наследство от наших предков; монголы должны защищать, распространять и передавать эту уникальную практику из поколения в поколение», - говорит академик Шаравын Болд (профессор, Ph.D., Sc.D). Он окончил Национальный медицинский университет Монголии в 1993 году и преподает традиционную медицину. Ему принадлежат около 540 публикаций, в том числе около 60 книг и более 300 научных статей.

- Когда вы начали изучать традиционную монгольскую медицину и почему?

- Когда я учился в университете, я заметил отсутствие изучения традиционной монгольской медицины и ее происхождения и подумал. Хотя я был в стоматологической программе, я сместил свое внимание на традиционную монгольскую медицину и начал изучать тибетский язык. Я нашел учебник тибетского языка, который сочинил Ц.Дорж, но он был написан на старомонгольской письменности. И для того, чтобы читать текст, я начал учить старомонгольскую письменность. Знание старомонгольской письменности и тибетского языка дало мне возможность изучать традиционную монгольскую медицину в более глубоком контексте.

- Любые исследования, особенно исторические, требуют обширных знаний иностранных языков. Сколько языков вы знаете?

- Трудно сказать, что я знаю эти языки в совершенстве. Но я могу назвать английский, русский и тибетский. Справедливо сказать, что мне просто не нужна помощь переводчиков, когда в процессе исследования я сталкиваюсь с книгами или сутрами, написанными на этих языках. Я также проявляю интерес к маньчжурскому языку и санскриту, которые обычно не используются, но играют очень важную роль в изучении традиционной медицины. Я изучал традиционную монгольскую письменность в конце 80-х годов. Неплохо пишу на ней, хорошо читаю самые древние сутры.

- Можете ли вы представить свою книгу «История и развитие традиционной монгольской медицины»?

- Я был близок с корейскими врачами, с которыми обсуждал традиционную монгольскую медицину. В конце концов, они попросили книгу с подробностями. Однако, никаких английских публикаций на эту тему в то время не было. И корейские докторы сказали: «Если вы опубликуете книгу о традиционной монгольской медицине на английском языке, мы переведем ее на корейский». Поэтому я написал черновик книги, который был отредактирован моим другом Сьюзан Холден. Мы опубликовали 1000 экземпляров первого издания в 2002 году и продали в очень короткий промежуток времени. Позже, в 2006 году, я получил степень доктора медицинских наук, и опубликовал второе издание, добавляя новые данные. И, наконец, в 2013 году, было напечатано третье издание при поддержке Фонда науки и технологий и Министерства образования, культуры и науки. Монгольская версия вышла в четырех томах под названием «Монголын анагаах ухааны түүх» - «История монгольской медицины».

- Вы писали в книге, что традиционной монгольской медицине 5000 лет. Можете ли вы подтвердить это утверждение?

- Мое утверждение основывается на двух источниках - археологических находках и исторических источниках. Изучение истории очень трудно, так как истина неуловима. Например, люди, которые назывались «Чандманы», жили у горы Чандмани в Увс аймаке более 2000 лет назад. Выкопанные останки этих людей - кости и черепа - имели признаки трепанации, согласно выводам монгольских палео-патологоанатомов. Какова была цель трепанации - медицинская или религиозная - не ясно. Поэтому я исследовал соответствующие тибетские и китайские источники и собрал данные по традиционной монгольской медицине.

В «Истории Тибетской медицины» ученого тибетца Дэсрид Санжаажамц (Desrid Sanjaajamts) я прочитал, что Хор (тибетский термин, означает «монголы») - предки монголов, проводили операции на головном мозге с использованием 35 различных методов. Это было огромным открытием. Я пришел к выводу, что операция на головном мозге была выполнена Хор монголами более 2000 лет назад, и останки кости черепа были доказательством. Более интересные останки, такие, как ложка, пирсинг и иглы в кости были обнаружены в Монголии.

Другие останки, найденные в Монголии показали, что иглы из камня использовались в 3000 году до н.э. Это означает, что игла применялась уже около 5000 лет назад. Традиционной китайской медицине также около 5000 лет, и есть китайские источники с именем «bionstone». Я изучал «bionstone» и обнаружил, что он очень похож на каменную иглу, найденную в Монголии. Так как Монголия и Китай являются соседями, культурные и материальные обмены были неизбежны.

И так, я пришел к выводу, что предки монгольских и китайского народов использовали bionstones или каменные иглы для различных лечебных целей. Как правило, самые ранние письменные источники монгольской истории взяты из 13-го века. Исторические факты до этого периода можно найти только в древних китайских и тибетских сутрах.

- Как монгольская медицина отличается от восточной медицины, практикуемой в таких странах, как Китай, Япония и Корея?

- Наша медицина – медицина кочевников. Диета, одежда и образ жизни кочевников сильно отличаются от других азиатских стран. Естественно, что и медицина кочевников должна быть несколько иной. Например, есть сотрясение мозга. Способ диагностики и лечения сотрясения мозга относится только к медицине кочевников. Я учился в Институте тибетской медицины АСТРО в Дхарамсале, Индия, в 1993-1994 годах. Индийский мальчик упал со второго этажа здания, и тибетский врач прописал ему какие-то таблетки после выполнения диагностики пульса. Я спросил его: «Это сотрясение мозга, разве не требуется массажная терапия? Это наиболее подходящее лечение в данном случае».

Но тибетский доктор не знал, что такое сотрясение мозга и как его лечить способом массажной терапии. Так что, по-видимому, определенные знания принадлежат только традиционной монгольской медицине.

Более того, мы нашли доказательства того, что операция на головном мозге практиковалась в Монголии 2000 лет назад, благодаря костным останкам, обнаруженным на горе Чандмани. Кроме того, некоторые остатки Хүннү доказали, что люди хүннү использовали зубную щетку и зубочистку. Предки монголов не были столь нецивилизованными, как думает большинство людей.

В принципе, существует множество методов лечения, которые использовали только кочевники - такие как лечение массажем сотрясения мозга, лечение пищевыми продуктами в качестве ЦЭГЭЭ ЗАСАЛ (практика пить напиток, приготовленный из кобыльего молока). Монголы получали все белки и витамины из мяса, потому что монгольский домашний скот ел различные травы и дикие растения. Мы используем «ШАР СҮҮ» (желтое молоко) для очищения желчного пузыря и молоко при различных аллергиях.

Также, моксатерапия является продуктом традиционной монгольской медицины. Она была описана в очень древнем докладе о традиционной монгольской медицине, а в древней сутре «Хуанди-Нэйджинг» - «Huangdi-Neijing» 2000 лет назад отмечено, что «Моксатерапия пришла с севера». А к северу от Китая в течение тысячи лет жили монгольские кочевники.

Традиционная монгольская медицина развивалась среди монгольского народа в течение многих лет. Монгольские медики были широко известны в Китае и Тибете.

Монголы разработали систему медицины в соответствии со своим образом жизни. Она значительно отличалась от медицины соседних народов. Причиной популярности монгольских врачей в Китае эпохи Юань оказалась способность лечить переломы, боевые ранения и делать успешные хирургические операции. Ряд монгольских методик были заимствованы китайской медициной.

Со временем монгольская медицина стала популярной в Тибете благодаря тому, что некоторые Далай-ламы имели личных врачей-монголов.

В Китае маньчжурские императоры пользовались услугами монгольских врачей, которые ставили диагноз, исследуя язык, мочу и пульс больного.

Сегодня Монголия является одной из немногих стран, которые официально поддерживают свои традиционные системы медицины. В Европе, особенно в Польше, очень популярна монгольская медицина. Здесь обслуживают многие врачи из Монголии.

В КНР, где также проживает значительное число этнических монголов, традиционная монгольская медицина признаётся правительством как одна из систем традиционной народной медицины наряду с тибетской и китайской. В местных нормативных актах автономных административно-территориальных единиц можно встретить положения о политике «сочетания современной медицины и традиционной народной медицины». В ряде китайских учебных заведений, таких как Медицинский Университет Внутренней Монголии, Университет Внутренней Монголии и Чифэнский Университет существует бакалавриат, магистратура и докторантура по специальности «монгольская медицина».

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