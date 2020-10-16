Чрезвычайная служба Монголии приняла 40 пожарных машин из Беларуси

- Монголия, происшествия
- 6:08, 16 октября 2020
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CentralAsia (MNG) - На площади Сухэ-Батора состоялась церемония приема 40 пожарно-спасательных автомобилей, которые передаются службе управления чрезвычайными ситуациями в рамках Межправительственного генерального соглашения между Монголией и Беларусью о предоставлении экспортного кредита.
Эти пожарно-спасательные машины спроектированы с дополнительным оборудованием и инвентарем с учетом климатических особенностей и дорожных условий Монголии и оснащены современным пожарно-спасательным оборудованием.
Соответствующие должностные лица получили пожарно-спасательные машины и передали их в центральное и сельское управление по чрезвычайным ситуациям. Таким образом, обеспеченность выделенными пожарными машинами службы управления чрезвычайными ситуациями будет увеличена на 14,4 процента.
На церемонии передачи присутствовали заместитель премьер-министра Я. Содбаатар, Посол Республики Беларусь в Монголии Станислав Чепурной, начальник Государственного управления по чрезвычайными ситуациями, бригадный генерал Г.Ариунбуян, временно исполняющий обязанности губернатора столицы Ж. Батбаясгалан и заместитель директора Службы технического развития ООО «ПОЖСНАБ» Павел Витальевич.