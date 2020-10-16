В Монголии количество зарегистрированных безработных сократилось на 2,5 процента

CentralAsia (MNG) - В сентябре 2020 года агентствами по трудоустройству аймаков и столицы было зарегистрировано 4,7 тысячи новых безработных, 1,4 тысячи человек из реестра безработных, принятых на новую работу, и 3,7 тысячи человек, исключенных из реестра безработных в связи с неактивным поиском работы. В Улан-Баторе в сентябре 2020 года были приняты на работу 1,7 тыс.человек, вновь зарегистрированных в органах по труду городских и районных отделений, и были приняты на работу 456 человек из регистра безработицы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вновь зарегистрированных безработных уменьшилось на 2,6 тыс.человек (35,7%), количество лиц из реестра безработных, принятых на новую работу, уменьшилось на 1,0 тыс.человек (42,5%), а количество уволенных. число безработных из-за неактивных поисков работы уменьшилось на 2,0 тыс. человек (35,0%).

По состоянию на конец сентября 2020 года количество зарегистрированных соискателей работы достигло 27,5 тысячи, из которых 17,8 тысячи (64,8%) были зарегистрированы как безработные, а остальные 9,7 тысячи (35,2%) были трудоустроены, но искали новую работу.

Зарегистрированный безработный уменьшился на 2,6 тысячи (12,7%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 461 (2,5%) по сравнению с предыдущим месяцем. Из общего числа зарегистрированных безработных 9,4 тысячи или 53,0% составляли женщины.

источник: Национальное статистическое управление

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