Монголия показывает, как бороться за экологическую справедливость

CentralAsia (MNG) - В Восточной Монголии, недалеко от границы с Китаем, жители сомона Эрдэнэцагаана в ярости из-за горнодобывающих компаний, которые нанесли ущерб их семитысячному сообществу. «Пять гор исчезли. Они ломают их и бросают в нас — буквально», - говорит полукочевой пастух Баатарсух, осматривая луга региона.

Пастбища, которые когда-то поддерживали образ жизни его семьи на протяжении поколений, теперь покрыты густой пылью и изрыты карьерами, которые отравляют местную окружающую среду. «Но никто не заботится о нашем здоровье», - добавляет Баатарсух, который также возглавляет местную организацию «Уул уурхайгүй Эрдэнэцагаан» - «Erdenetsagaan Without Mining». «Никто из правительства ничего не сделает».

Не только пастухи Монголии борются с загрязнением, основной причиной болезней, инвалидности и преждевременной смерти в мире.

Как местные действия могут способствовать соблюдению законов о борьбе с загрязнением окружающей среды

В настоящее время более 150 стран юридически признают основное право человека на чистую, здоровую и безопасную окружающую среду. Многие закрепили это право в своих конституциях, приняли законы о борьбе с загрязнением и создали министерства по защите окружающей среды. Но часто бывает разница между тем, что написано на бумаге, и тем, что применяется.

На практике ограниченные знания, возможности или средства не позволяют правительствам соблюдать свои законы, в то время как коррупция и отсутствие политической воли препятствуют правоприменению в других странах. Какой бы ни была причина, из-за этого разрыва связи миллионы людей по всему миру — от цветных кварталов во Флинте, штат Мичиган, до бедных рыбацких деревень в Серанге, Индонезия, — подвергаются воздействию токсичной воды, ядовитого воздуха и загрязненных земель.

Устав от неспособности правительства отстоять свои экологические права, многие общины сейчас подают иски, организуют акции протеста и участвуют в местных политических процессах с целью принудительной очистки.

Новый набор инструментов для действий на уровне сообществ, разработанный в партнерстве с гражданами и организациями гражданского общества в Индонезии, Монголии, Марокко, Таиланде и Тунисе в рамках проекта WRI (World Resources Institute) по укреплению права на информацию для людей и окружающей среды (Strengthening the Right to Information for People and the Environment - STRIPE), может поддержать эти группы в их борьба за привлечение к ответственности должностных лиц и компании по всему миру. Используя подход, основанный на экологических правах, он предоставляет дорожную карту для доступа к экологической информации, определяет, когда следует участвовать в процессах принятия решений, и создает коалиции, выступающие за более строгое соблюдение политики борьбы с загрязнением.

Жители Монголии борются за экологическую справедливость против горнодобывающих компаний

В Монголии Баатарсух и жители Эрдэнэцагаана использовали эти стратегии, чтобы вынудить правительственных чиновников активизировать усилия по защите права общины на безопасную, здоровую и чистую окружающую среду.

Известный своей кашемировой шерстью и мясом ягненка благодаря хрупким лугам, на которых пасутся коровы, лошади, овцы и козы кочевых и полукочевых пастухов, Эрдэнэцагаан также является одной из быстрорастущих горнодобывающих точек Монголии. По всему региону возникли шахты по добыче угля, плавикового шпата, вольфрама, нефти и других товаров, при этом компании ежегодно подают новые запросы на разведку, в том числе пять для радиоактивного урана. Но многим жителям Эрдэнэцагаана еще предстоит извлечь выгоду из этого новообретенного экономического роста. Вместо этого увеличение добычи полезных ископаемых угрожает их жизни, средствам к существованию и культуре. Добыча полезных ископаемых не только разрушает экосистемы пастбищ в регионе, но жители также подозревают, что они вымывают токсичные загрязнители в грунтовые воды, отравляя и без того ограниченное водоснабжение общин. Природные источники, которые когда-то поставляли чистую питьевую воду животным-пастухам, также иссякают, поскольку горнодобывающие компании истощают местные реки.

По мере того, как шахты распространились по Монголии, появились и грунтовые дороги, пересекающие пастбища пастухов. В Эрдэнэцагаане постоянный поток карьерных самосвалов, перевозящих полезные ископаемые через один из четырех постоянных дорожных контрольно-пропускных пунктов между Китаем и Монголией, поднимает облака пыли, которые могут преодолевать расстояние до трех километров и настолько густые, что жители деревни не могут видеть через дорогу.

Респираторные заболевания, такие как астма, которые когда-то были редкостью, теперь стали обычным явлением, а семейные стада становятся все хуже. Зернистая пыль портит молочный творог, основной продукт местного питания, и загрязняет драгоценную кашемировую шерсть до того, как она попадет на рынок. Эти шлейфы также запятнали несколько природных источников, которые все еще обеспечивают водой пастухов, вынуждая семьи рыть новые дорогие колодцы или отказываться от своих традиционных кемпингов.

Этой экологической несправедливости не должно было случиться.

Национальные законы Монголии, многие из которых были приняты только в последние десятилетия, устанавливают некоторые ограничения по загрязнению, чтобы уменьшить воздействие вредных химикатов на общины, а также дают жителям право голоса в выборе мест, где компании могут вести добычу. На местном уровне соглашение между правительством сомона Эрдэнэцагаан и горнодобывающей компанией, которая использует пыльную дорогу на законных основаниях, требует, чтобы горняки проложили асфальтированную дорогу. И все же дорога остается грунтовой.

Жители также задокументировали последовательные незаконные действия двух компаний, добывающих нефть и плавиковый шпат, но чиновники еще не отозвали лицензии у корпораций. А неоднократные запросы членов сообщества о доступе к базовой экологической информации, включая оценки воздействия на окружающую среду, разрешения на водопользование и землепользование, отчеты о нарушениях компаниями правил добычи полезных ископаемых и уведомления о консультациях с общественностью, по-прежнему остаются без ответа.

Бездействие правительства подорвало доверие между населением и их представителями, а совместные усилия официальных лиц, компаний и местных лидеров по решению проблем жителей полностью провалились. Вместо этого члены сообщества обратились к протестам.

Инструментарий на уровне сообществ может поддержать борьбу с экологической несправедливостью

В 2015 году при поддержке монгольских партнеров STRIPE местные организации гражданского общества использовали инструментарий WRI для поддержки жителей Эрдэнэцагаана и трех других сообществ, затронутых горнодобывающей промышленностью, в поддержку усиления и обеспечения соблюдения законов о загрязнении. Эти организации начали с того, что помогли жителям понять законы Монголии об окружающей среде и добыче полезных ископаемых, включая политику, которая требует от официальных лиц раскрывать экологическую информацию и консультироваться с общественностью перед выдачей лицензий на добычу полезных ископаемых.

Затем сообщества использовали этот инструментарий для сбора данных, которые им были необходимы для выявления законодательно санкционированных действий, которые правительственные органы не предприняли. Благодаря этой информации и постоянной поддержке со стороны партнеров STRIPE в наращивании потенциала они сформировали широкую общенациональную коалицию для борьбы с загрязнением горнодобывающей промышленности.

Вместе члены коалиции использовали инструментарий для определения приоритетов, а затем отстаивали широкий спектр изменений: поправки, укрепляющие национальные законы Монголии о минеральных и водных ресурсах, более строгое соблюдение существующих правил добычи полезных ископаемых и расширенный доступ к экологической информации. Их усилия успешно подтолкнули чиновников к отзыву лицензий у компаний, которые неоднократно нарушали законы Монголии, а в Заамаре, одном из четырех горнодобывающих сообществ, члены коалиции успешно пересмотрели соглашение между сообществами и горнодобывающими компаниями для обеспечения финансирования приоритетов местного развития, включая инициативы по поддерживать малый бизнес, строить новое жилье, сажать деревья и защищать семьи от пыли.

Другая пострадавшая община вынудила местные власти нанять местного лидера для наблюдения за горнодобывающими компаниями и сообщать о нарушениях национальному правительству. Хотя эти шаги вперед не могут исправить ухудшение окружающей среды, которое горнодобывающая промышленность уже нанесла этим четырем общинам, они могут помочь защитить жителей от загрязнения в будущем.

Эти успехи из Монголии демонстрируют, насколько эффективным может быть подход к борьбе с загрязнением, основанный на соблюдении экологических прав, и инструментарий WRI является первым, кто сосредоточен на этой проблеме.

Граждане могут помочь защитить окружающую среду

Предоставление бедным, маргинализованным сообществам – тем, в прямом и переносном смысле – далеких от власть имущих, – определять и отстаивать свои собственные решения может привести к долгосрочным успехам, а также вооружить местных жителей знаниями и навыками, которые им необходимы, чтобы продолжать настаивать на изменениях еще долгое время после завершения проектных циклов. Узнав, как эффективно сделать так, чтобы их голос был услышан, граждане могут стать мощной производительной силой добра, помогая правительствам обеспечить каждому человеку возможность жить безопасной, здоровой и свободной от загрязнения жизнью.

Эта многолетняя борьба с загрязнением также служит важным напоминанием для политиков всего мира — особенно для тех, кто разрабатывает пакеты мер по восстановлению COVID-19 для сокращения эндемической бедности и неравенства, — что восстановление улучшений потребует адресной поддержки сообществ.

Политические лидеры должны выходить за рамки признания важной роли, которую сообщества могут играть в охране окружающей среды, и должны фактически предоставлять инструменты, финансы и ресурсы, необходимые гражданам для определения и продвижения стратегий на местном уровне.

автор: Элизабет Моисей, источник: World Resources Institute

Коронавирус в Монголии

Карта распространения