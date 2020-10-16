Монголка Б.Марал, один из 10 лучших молодых исследователей Великобритании

CentralAsia (MNG) - Б.Марал вошла в десятку лучших молодых исследователей Великобритании. Она получила докторскую степень в Оксфордском университете за работу по объединению спутниковых данных с искусственным интеллектом для разработки систем раннего предупреждения об обрушении крупных сооружений, таких как дамбы хвостохранилищ. (Хвостохранилище — комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых (такие отходы именуют хвостами). На горно-обогатительных комбинатах (ГОК) из поступающей добытой руды получают концентрат, а отходы переработки перемещают в хвостохранилище).

Она окончила среднюю школу в Лондоне и получила степень бакалавра и магистра в Бристольском университете по специальности геология.

В настоящее время она работает специалистом по космическому наблюдению в Центре инноваций в области спутниковых приложений Catapult в Великобритании.

Первый успех. Когда я училась в средней школе в Лондоне в 2008 году, я выиграла конкурс рисунков и стихов, организованный CISCO, крупной международной технологической компанией. Нарисовала мир, который тает из-за глобального потепления и изменения климата. Я дала мессеж «Если такие крупные технологические компании, как вы, не начнут использовать зеленую энергию, это будущее нашего мира», - говорит она.

«Сначала я мечтала стать художником или философом. Однако в любом обществе мира, в котором мы живем, большинство художников или писателей чувствуют себя ограниченными в своих творческих поисках и поэтому проявили мой интерес к науке. На мой выбор профессии геолога повлияло то, что я последовала за бабушкой в ​​монгольскую Гоби для полевых исследований. Так я влюбилась в искусство чтения мировой истории с камня», -поделилась Марал.

«После окончания университета я устроилась на работу в Airbus Defense and Space, компанию по производству спутников и самолетов. Находясь там, я встретила главу Satellite Applications Catapult (нынешней организации) на профессиональной конференции в Лондоне. После того, как один из членов их команды выступил с презентацией, началась сессия вопросов и ответов, и у меня была очень горячая дискуссия с множеством вопросов. Позже наш нынешный глава сказал, что это произвело глубокое впечатление ему. После ужина он оставил мне визитную карточку и сказал: «Ты подходящий человек для нашей команды. Также есть место для нашей команды». Итак, я начала работать в этой организации с 2017 года».

«Мой отец — модельер и очень талантливый человек. Моя мама — врач и доктор медицины. Она первым в Монголии и на международном уровне инициировала и успешно провела клинические испытания по сокращению продолжительности лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Моя бабушка тоже ученый. Поэтому я горжусь своей докторской диссертацией в трех поколениях, а также своей инновационной и творческой семьей. В ближайшем будущем я буду проводить исследования в Бразилии и Австралии посредством своей работы и исследований. Также есть планы провести ряд исследований по изучению дамбы хвостохранилища в Монголии. Кроме того, есть много планов по докторской работе, например, публикация статей два раза в год в профессиональных академических журналах. Прямо сейчас есть несколько больших мечтаний. Некоторые хотят воспользоваться преимуществами информационной эпохи, чтобы внести свой вклад в глобальные знания, реализуя проекты по поддержке наиболее уязвимых слоев монгольского общества. Мы говорим с моим братом о совместной работе по созданию в Монголии возможностей для создания центров, которые могут внести свой вклад в развитие космических технологий и технологий искусственного интеллекта. Целью этой работы является вовлечение к этому людей с ограниченными возможностями, таких как уязвимые группы и родители-одиночки. Во-вторых, завершить докторскую программу и создать сервис для наблюдения за основной мировой инфраструктурой из космоса из Монголии. Тем самым мы стремимся вывести технологии, созданные монголами и Монголией, на передний план в мире. В-третьих, цель — произвести впечатление на мир, делая что-то отличное от нынешнего дикого капитализма. Например, есть планы попробовать способы освободить всех от наемного зарплатной рабства, чтобы каждый мог извлечь выгоду из прибыли компании. Пока не смогла полностью сформулировать. Помимо работы, я читаю и изучаю ее», - говорит Марал.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения