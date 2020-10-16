Глава МИД Турции Чавушоглу связал сторонников Гюлена с политическим кризисом в Кыргызстане

Мевлют Чавушоглу

CentralAsia (KG) - 15 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что движение исламского священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, в Анкара его называют террористической организацией Фетхуллаха (FETO), сыграло свою роль в продолжающемся политическом кризисе в Кыргызстане.

Анкара обвиняет Гюлена и все связанные с ним организации в попытках организовать переворот в Турции в 2016 году.

«FETO угрожает не только Турции, но и другим странам. Это один из главных участников беспорядков в Кыргызстане. После попытки государственного переворота в Турции я обратил внимание на действия террористов Гюлена в Кыргызстане и предупредил, что они могут навредить стране. Наши кыргызские братья видят это сегодня. Мы должны проявлять осторожность и уделять особое внимание студентам, сознание которых отравлено этой организацией», - сказал Чавушоглу во время видеовыступления в Анкаре по случаю открытия академического года в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави.

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