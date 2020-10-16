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  16 октября 2020
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В Узбекистане за сутки выявили 316 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 15 октября, в Узбекистане выявлено 316 случаев заболевания коронавирусом.

По данным Минздрава, за день в стране скончались от коронавируса 4 больных. Общий показатель смертности с начала пандемии достиг 518. В настоящее время из выявленных с начала пандемии 62 371 пациента выздоровели 59 429 человек, а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 95 процентов.

В медучреждениях страны проходят лечение 2 424 пациента. Из них 316 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние 99 пациентов врачи оценивают, как крайне тяжелое.

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