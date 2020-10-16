Главы МИД стран Центральной Азии и РФ приняли заявление о стратегических направлениях сотрудничества

CentralAsia (UZ) - Накануне, 15 октября, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в третьем заседании глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и России в формате видеоконференции.

В мероприятии также участвовали министры иностранных дел Республики Казахстан – Мухтар Тлеуберди, Кыргызской Республики – Руслан Казакбаев, Российской Федерации – Сергей Лавров, Республики Таджикистан – Сироджиддин Мухриддин и Туркменистана – Рашид Мередов.

В ходе заседания обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия центральноазиатских стран и России в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, миграционной, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности, охраны окружающей среды, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Отдельное внимание за встрече было уделено вопросам поддержки мирного процесса в Афганистане, важным фактором которого считается дальнейшее вовлечение Афганистана в региональное торгово-экономическое сотрудничество.

По итогам мероприятия принято «Заявление Министров иностранных дел государств Центральной Азии и Российской Федерации о стратегических направлениях сотрудничества», сообщил МИД.