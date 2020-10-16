В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 10 374 человек

- Таджикистан, общество
- 9:09, 16 октября 2020
- Просмотров: 619 Кыргызча
CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за минувшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
За сутки 72 человека выздоровели от коронавируса, скончался еще один пациент.
Общее количество зараженных в Таджикистане с начала пандемии достигло 10 374 человек, из них выздоровели 9317 пациентов, скончались 80 человек.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения