В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 10 374 человек

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за минувшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 72 человека выздоровели от коронавируса, скончался еще один пациент.

Общее количество зараженных в Таджикистане с начала пандемии достигло 10 374 человек, из них выздоровели 9317 пациентов, скончались 80 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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