В Туркменистане проводят массовую вакцинацию населения от гриппа, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменистане началась массовая вакцинация населения. Как сообщают сразу несколько корреспондентов Азатлыка в Туркменистане, прививка является обязательной, вакцинируют целыми семьями.

"Сейчас прививают молодых и людей с большим фактором риска, много контактирующих, а также беременных. При этом специально указывают, что прививка является обязательной. Если человек отказывается, то его заставляют написать расписку, что он ознакомлен с уголовным преследованием в соответствие с новым законодательством в случае болезни и заражения других граждан. При этом ни название вакцины, ни производитель, ни сроков годности врачи не называют", - сообщил 14 октября один из корреспондентов Азатлыка в Ашхабаде.

В сентябре в Туркменистане внесли поправки в Уголовный кодекс страны. Согласно дополнению в статью 119 УК Туркменистана, предусматривающей уголовное наказание за преднамеренное заражении СПИДом, злостное уклонение, бегство от лечения признанного опасным инфекционным заболеванием эпидемического или пандемического характера, заведомая постановка иных лиц в опасность заражения этим заболеванием, наказываются лишением свободы на срок до двух лет.

Поправки были сделаны на фоне пандемии COVID-19, наличие которого власти Туркменистана официально не признают.

По словам другого корреспондента Азатлыка, 15 октября в столичном микрорайоне Гаудан началась поголовная вакцинация населения. Жителей целыми семьями вызывают в центр здоровья для вакцинации. "Что за прививки им укололи они не интересовались", отмечает корреспондент.

Одному из корреспондентов удалось получить вкладыш препарата использованного для вакцинации в одной из столичных поликлиник, в котором указано, что это вакцина южнокорейского производства от сезонного гриппа с датой производства 2018 год.

Корреспонденты также сообщают, что несмотря на обязательность прививки и предупреждении граждан об уголовной ответственности за отказ от вакцины, препаратов на всех не хватает.

Вместе с тем в стране продолжается массовое заболевание пневмонией и гриппом. "Сегодня в детской больнице при мне поступили три грудных ребенка. Женщина плакала, что ребенок кашляет и высокая температура. Детей срочно принимают и отправляют в реанимацию", - сообщил утром 15 октября еще один корреспондент Азатлыка.

Вспышка респираторных заболеваний наблюдается и в областях Туркменистана.