На утро 16 октября в Казахстане выявили 108 новых случаев коронавируса. Всего — 109 202

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 108 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 16 октября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 16;
- Северо-Казахстанская область - 14;
- Павлодарская область - 12;
- город Алматы - 12;
- Восточно-Казахстанская область - 10;
- Карагандинская область - 7;
- Акмолинская область - 6;
- Атырауская область - 6;
- Алматинская область - 5;
- Западно-Казахстанская область - 5;
- Костанайская область - 4;
- Актюбинская область - 3;
- Мангистауская область - 3;
- Туркестанская область - 3;
- Жамбылская область - 2.
Таким образом, всего в стране выявлено 109 202 случая заражения коронавирусом, скончались 1768 человек.
Коронавирус в Казахстане
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