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  16 октября 2020
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На утро 16 октября в Казахстане выявили 108 новых случаев коронавируса. Всего — 109 202

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 108 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 16 октября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 16;

- Северо-Казахстанская область - 14;

- Павлодарская область - 12;

- город Алматы - 12;

- Восточно-Казахстанская область - 10;

- Карагандинская область - 7;

- Акмолинская область - 6;

- Атырауская область - 6;

- Алматинская область - 5;

- Западно-Казахстанская область - 5;

- Костанайская область - 4;

- Актюбинская область - 3;

- Мангистауская область - 3;

- Туркестанская область - 3;

- Жамбылская область - 2.

Таким образом, всего в стране выявлено 109 202 случая заражения коронавирусом, скончались 1768 человек.

Коронавирус в Казахстане
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