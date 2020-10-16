На утро 16 октября в Казахстане выявили 108 новых случаев коронавируса. Всего — 109 202

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 108 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 16 октября сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:



- город Нур-Султан - 16;

- Северо-Казахстанская область - 14;

- Павлодарская область - 12;



- город Алматы - 12;

- Восточно-Казахстанская область - 10;

- Карагандинская область - 7;

- Акмолинская область - 6;

- Атырауская область - 6;

- Алматинская область - 5;

- Западно-Казахстанская область - 5;

- Костанайская область - 4;



- Актюбинская область - 3;



- Мангистауская область - 3;



- Туркестанская область - 3;

- Жамбылская область - 2.



Таким образом, всего в стране выявлено 109 202 случая заражения коронавирусом, скончались 1768 человек.

Коронавирус в Казахстане

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