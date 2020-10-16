Прикованные цепями солдаты, расстрел военнопленных? Стороны в Карабахской войне обвиняют друг друга в нарушении правил ведения войны

- Кыргызстан, общество
- 9:25, 16 октября 2020
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- Обновлено: 9:27, 16 октября 2020
CentralAsia (KG) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал обстрел азербайджанского города Гянджа военным преступлением. Он возложил ответственность за него на Армению и заявил, что действия страны нарушают Женевскую конвенцию.
По данным Азербайджана, ночью 11 октября с территории Армении баллистическими ракетами был обстрелян центр Гянджи, второго по величине города страны. В результатет обстрела погибли 10 мирных жителей. Армения опровергла обвинение.
В интернете также появились кадры, на которых погибшие армянские солдаты прикованы цепями в окопах и блиндажах.
На другом видео армянский солдат прикладом автомата добивает раненного азербайджанского военнослужащего.
Омбудсмен Армении сообщил, что получил два видео и фотографии, в которых военнослужащие азербайджанских Вооруженных сил убили армянских пленных.
Во всех случаях подтверждения подлинности видео нет. Стороны обвиняют друг друга в фальсификациях.