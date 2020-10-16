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  16 октября 2020
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Прикованные цепями солдаты, расстрел военнопленных? Стороны в Карабахской войне обвиняют друг друга в нарушении правил ведения войны
Последствия обстрела Гянджи
Последствия обстрела Гянджи

CentralAsia (KG) -  Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал обстрел азербайджанского города Гянджа военным преступлением. Он возложил ответственность за него на Армению и заявил, что действия страны нарушают Женевскую конвенцию.

По данным Азербайджана, ночью 11 октября с территории Армении баллистическими ракетами был обстрелян центр Гянджи, второго по величине города страны. В результатет обстрела погибли 10 мирных жителей. Армения опровергла обвинение.

В интернете также появились кадры, на которых погибшие армянские солдаты прикованы цепями в окопах и блиндажах.

На другом видео армянский солдат прикладом автомата добивает раненного азербайджанского военнослужащего.

Омбудсмен Армении сообщил, что получил два видео и фотографии, в которых военнослужащие азербайджанских Вооруженных сил убили армянских пленных.

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Во всех случаях подтверждения подлинности видео нет. Стороны обвиняют друг друга в фальсификациях.

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