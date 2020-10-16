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  16 октября 2020
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Полиция Франции провела обыски в доме министра здравоохранения из-за жалоб родственников умерших от COVID-19

CentralAsia (CA) -  Полиция Франции провела обыски в домах высокопоставленных членов правительства в рамках расследования их действий в борьбе с пандемией.

Как пишет ВВС, обыски прошли и в доме министра здравоохранения Оливье Верана и главы Национального агентства общественного здоровья Франции Жерома Саломона.

Расследование в отношении чиновников началось по решению суда, вынесенному вскоре после начала эпидемии. Основанием послужила острая нехватка средств индивидуальной защиты, с которой столкнулись французские больницы, а также несвоевременно принимавшиеся решения. Многочисленные судебные жалобы были поданы врачами и родственниками умерших от коронавируса.

По данным университета Джонса Хопкинса, во Франции зарегистрировано 850,9 тыс. зараженных коронавирусом, число скончавшихся превысило 33 тыс. человек.

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