Кыргызстан вплотную приблизился к гражданской войне после отставки президента, - российский эксперт

CentralAsia (KG) - Отставка президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова лишит страну последнего легитимного центра политической силы и только обострит борьбу за власть в республике, вследствие чего она еще на шаг станет ближе к гражданской войне, заявил руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, передает ТАСС.

По его словам, решение Жээнбекова уйти в отставку свело на нет наметившуюся возможность нормализовать политическую обстановку в стране. «Очевидно, какие-то внутриэлитные договоренности, которые были заключены ранее и позволяли говорить о том, что ситуация несколько стабилизируется, опять были нарушены. Соответственно единственный более-менее перспективный центр легитимной власти в Кыргызстане сейчас разрушается», - сказал Грозин.

Он добавил что, парламент республики — другая точка опоры государственной власти — еще раньше утратил дееспособность, распавшись на различные группы в зависимости от региональной, партийной или клановой принадлежности.

Теперь, по мнению Грозина, страна будет ввергнута в еще больший хаос, а вероятность нового кровопролития только возрастет. «Существуют группы населения, которые считают, что именно Жээнбеков должен оставаться президентом, есть и его непримиримые оппоненты. Но объективно без него процессы наведения порядка в стране будут буксовать. Это потребует больших жертв, возможно, большего времени и ресурсов», - отметил аналитик.

По словам эксперта, Садыр Жапаров, который немногим ранее был освобожден демонстрантами из СИЗО и в результате протестов получил должность премьер-министра, а теперь и вовсе обрел полномочия исполняющего обязанности президента, окажется неспособным представить полновесную альтернативу уходящему Жээнбекову и консолидировать общество. «Его перспективы, на мой взгляд, смотрятся сейчас не слишком обнадеживающими просто потому, что существует большое количество таких же амбициозных людей с ресурсами, подкрепляющими эти амбиции, которые категорически не желают видеть Жапарова в качестве единственного и главного центра силы. И против него, вполне возможно, очень быстро сложится коалиция недовольных, которые будут использовать методы его же сторонников при захвате власти», - поделился своей оценкой Грозин.

Он пояснил, что Жапаров должен будет обеспечить проведение парламентских выборов, тогда все участники этого процесса окажутся в серьезной зависимости от него. «Влияние Жапарова будет несоизмеримо выше по сравнению с влиянием того же Жээнбекова до его заявлений об отставке, но в то же время желающих становиться в зависимость от этого человека в стране очень немного, он устраивает, мягко говоря, далеко не всех», - отметил эксперт.

«Скорее всего, количество людей, которые недовольны его нахождением на этом посту очень сильно превышает количество его сторонников», - добавил он. Эта ситуация, по мнению Грозина, лишь усугубит текущую кризисную ситуацию. «Это может длиться долго и нанести государству невосполнимый урон».

Грозин указал, что пока политические элиты Кыргызстана полностью сконцентрировались на борьбе за власть и ресурсы, население страны остается один на один с серьезными проблемами, решить которые невозможно без централизованного управления. «В нынешних условиях второй волны коронавируса то, чем занимается сейчас часть киргизской элиты, является совершеннейшая безответственностью», - считает эксперт.

«Чем дальше это безобразие будет продолжаться, тем большее количество вызовов будет становиться перед рядовыми гражданами. Это касается экономики, это касается медицины, потому что пандемия явно нарастает. Криминалу в Бишкеке могут противостоять дружины, можно как-то сорганизовываться, не допускать откровенного грабежа до поры. С вирусом так бороться не получится, как с преступниками, здесь необходимо внешнее влияние и помощь стране», - заключил он.

Неопределенность, которая в настоящий момент царит в Кыргызстане, по словам Грозина, создает большие риски для международной безопасности. Ни одно из соседних государств не заинтересовано в крахе кыргызской государственности и превращении территории страны в горячую точку. «Международная общественность явно прямо и недвусмысленно говорила о том, что действующий президент при всех его плюсах и минусах является, пожалуй, последней и более-менее серьезной надеждой на стабилизацию ситуации», - отметил Грозин. Если страна длительное время будет пребывать в таком состоянии, то на фоне ухудшения всех экономических и социальных параметров внешнее вмешательство станет одним из реальных сценариев.

Чтобы не допустить такого развития событий, Россия прекратит оказывать Кыргызстану экономическую помощь до тех пор, пока республика не вернется к относительной стабильности. «Следует довести до ведущих политических игроков простую мысль о том, что если они не сядут за стол переговоров и не наведут элементарный порядок, то рассчитывать на российскую помощь, российский трудовой рынок, на российский бизнес и инвестиции им не стоит», - сказал он.

По его словам, российским властям можно провести консультации с ближайшими соседями Кыргызстана по региону, в первую очередь с Китаем, который «сейчас стоит перед угрозой потери сотен миллионов долларов, вложенных в республику». Если при самом неблагоприятном сценарии в стране начнутся гражданская война и захваты иностранной собственности, тогда возникнет необходимость задействовать ресурсы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), членом которых является Кыргызстан.

«Возможно, будет необходимо формирование неких миротворческих сил, которые будут способны навести элементарный порядок, не допустить скатывание страны в пропасть гражданской войны, перед которой она, по моему мнению, сейчас вплотную стоит», - заключил эксперт.