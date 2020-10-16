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  16 октября 2020
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Какой смартфон может взорваться в руках?

CentralAsia (CA) -  

Взорваться в руках может любой смартфон, у которого есть проблемы с батареей. Причинами взрыва устройства могут быть длительная зарядка, контакт с водой или удар, рассказал агентству «Прайм» партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая была вынуждена на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи.

«Также известны случаи, когда в руках у пользователей взрывалась продукция Apple – не только айфоны, но и айпады», - отмечает эксперт.

Чтобы избежать взрыва, нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, нельзя перегревать и гнуть устройство — это приводит к повреждению батареи, которая в результате может вести себя непредсказуемо, предостерегает он.

Причиной взрыва может служить длительная зарядка и использование неподходящего зарядного устройства. Также нельзя допускать контакт смартфона с водой и его падение на твердую поверхность – все это может повредить батарею. Признаками того, что батарея может повести себя самым непредсказуемым образом, является ее вздутие – ее нужно срочно заменить, заключил Мясоедов.

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