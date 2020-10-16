В Монголии выздоровели 97% зараженных COVID-19

CentralAsia (MNG) - В Монголии за 48 часов не выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны.

Так, по состоянию на 14-15 октября в двух лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), лаборатории Национального центра зоонозных заболеваний и региональной лаборатории в городе Дархан сделано 879 тестов на СOVID-19. Все тесты дали отрицательные результаты.

Кроме того, в КПП Алтанбулаг на границе Монголии и России в аймаке Сэлэнгэ создана лаборатория того же уровня, что и НИЦИЗ. У северных ворот порта есть лаборатория, и результаты испытаний проверяются лабораторией НИЦИЗ.

На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 320 подтвержденных случаев COVID-19. По словам генерального директора НИЦИЗ Д. Нямхуу, 311 из них выздоровели, а показатель излечения составил 97%.

Коронавирус в Монголии

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