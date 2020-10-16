[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии выздоровели 97% зараженных COVID-19

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за 48 часов не выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны.

Так, по состоянию на 14-15 октября в двух лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), лаборатории Национального центра зоонозных заболеваний и региональной лаборатории в городе Дархан сделано 879 тестов на СOVID-19. Все тесты дали отрицательные результаты.

Кроме того, в КПП Алтанбулаг на границе Монголии и России в аймаке Сэлэнгэ создана лаборатория того же уровня, что и НИЦИЗ. У северных ворот порта есть лаборатория, и результаты испытаний проверяются лабораторией НИЦИЗ.

На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 320 подтвержденных случаев COVID-19. По словам генерального директора НИЦИЗ Д. Нямхуу, 311 из них выздоровели, а показатель излечения составил 97%.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Прикованные цепями солдаты, расстрел военнопленных? Стороны в Карабахской войне обвиняют друг друга в нарушении правил ведения войны
  • Президент Узбекистана раскритиковал реализацию совместных проектов с Китаем и Южной Кореей
  • В Туркменистане проводят массовую вакцинацию населения от гриппа, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com