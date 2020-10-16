Трамп заявил, что не будет вводить жесткий карантин в случае новой волны коронавируса

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вновь применять жесткие ограничительные меры в случае новой волны коронавируса в стране, пишет ТАСС.



Он отметил, что его сын Бэррон легко перенес заражение инфекцией. «Он отлично себя чувствует», - подчеркнул американский лидер.



Трамп также отметил, что вакцина от коронавируса, скорее всего, будет готова к концу текущего года. Кроме того, он вновь указал на эффективность в лечении заболевания, вызываемого коронавирусом, экспериментальной сыворотки на основе антител, произведенной американской компанией Regeneron Pharmaceuticals.