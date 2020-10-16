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  16 октября 2020
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Трамп заявил, что не будет вводить жесткий карантин в случае новой волны коронавируса

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вновь применять жесткие ограничительные меры в случае новой волны коронавируса в стране, пишет ТАСС.

Он отметил, что его сын Бэррон легко перенес заражение инфекцией. «Он отлично себя чувствует», - подчеркнул американский лидер.

Трамп также отметил, что вакцина от коронавируса, скорее всего, будет готова к концу текущего года. Кроме того, он вновь указал на эффективность в лечении заболевания, вызываемого коронавирусом, экспериментальной сыворотки на основе антител, произведенной американской компанией Regeneron Pharmaceuticals.

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