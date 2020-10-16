В Узбекистане обнародован список должностных лиц администраций, задержанных за взятки в сумме $1,5 млн

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане опубликована информация о чиновниках, арестованных по обвинению в коррупции в текущем году. Сумма взяток превысила $1,5 млн, сообщает uznews.uz.



15 октября в ходе совещания президент Шавкат Мирзиёев упомянул о задержанных за взятки сотрудниках администраций.

Как пишет издание, заместитель хокима Кибрайского района Ташкентской области по вопросам инвестиций Ж.Машрабов предлагал приобрести свободный участок земли площадью 9 га за $60 тыс. 11 июня он был задержан с поличным при получении $35 тыс.

Заместитель начальника Главного управления капитального строительства при хокимияте города Ташкента Б. Алламуратов был задержан при продаже 1 га земельного участка, расположенного в Чиланзарском районе, за $1 млн 400 тыс.

Заместитель хокима Мархаматского района Андижанской области У. Алижонов был задержан с поличным в сентябре при получении $29 тыс. за выделение 11 га земли.

Первый заместитель хокима Бувайдинского района Ферганской области М. Дехканов был задержан за незаконное оформление земельного участка площадью 50 сот. в свободной экономической зоне. Он был задержан в октябре при получении $20 тыс.

Заместитель хокима Аккурганского района Ташкентской области А. Туймасов и начальник отдела кадастра И. Карабаев были задержаны 18 марта при получении $1,5 тыс. за продажу 1,5 га земли.

Заместитель хокима Бостанлыкского района Ташкентской области З. Мирзаходжаев был задержан в октябре при продаже участка земли площадью 5 соток за 25 тысяч долларов.