Россия намерена активизировать сотрудничество с пятью центральноазиатскими странами

CentralAsia (CA) - Россия намерена активизировать сотрудничество с пятью центральноазиатскими республиками и при этом несколько скорректировать свой подход к региону, говорится в заявлении по итогам совещания глав МИДов в формате «ЦА+1».

Теперь Москва будет развивать не только двусторонние связи, но и рассматривать Центральную Азию как единое целое. Ранее такой подход провозгласили США. Но как минимум по одной причине она будет странам региона намного ближе американской, пишет «Комменсантъ».



Переговоры министров иностранных дел России и пяти центральноазиатских республик (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) прошли в четверг по видео-конференц-связи.

Для России регулярные совещания означают определенную эволюцию ее подхода к Центрально-Азиатскому региону. Ранее она либо развивала двусторонние связи с пятью странами, либо работала с ними как с участниками курируемых ею интеграционных объединений на постсоветском пространстве — ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, отмечает газета.

Но в последние годы центральноазиатские республики стремятся преодолевать многочисленные разделяющие их противоречия и чаще выступать единым блоком.

В таком формате они общаются уже не только с Россией, но и с США, Евросоюзом, Японией, которые подстраивают свою политику под этот процесс региональной интеграции. Наиболее четко подход к Центральной Азии как к консолидированному региону сформулировали американцы в специальной стратегии сотрудничества с «пятеркой» на 2020–2025 годы.

Как отмечает издание, обнародованное в четверг заявление шести министров «О стратегических направлениях сотрудничества» можно считать программным документом, который закрепляет новый подход России к региону. Это своего рода новая стратегия российской внешней политики в Центральной Азии. С одним важным уточнением: по данным газеты, документ готовился в Москве, но затем согласовывался и даже редактировался представителями «пятерки». По замыслу Москвы, результатом этого процесса должно было стать совместное видение развития сотрудничества, а Россия рассматривалась «пятеркой» не столько как «+1», а, по сути, как шестой член их объединения.

В результате появился документ, отвечающий интересам всех участников, а не только внешнего игрока, что отличает его от американской или евросоюзовской стратегии. На практике это означает, что в нем нет пассажей о важности продвижения демократии, прав человека и прочих ценностей, так и не прижившихся в большинстве стран региона. Если в американской стратегии слово «демократия» упоминается пять раз, а «права человека» — четыре, то в совместном российско-центральноазиатском документе эти понятия не фигурируют вовсе.

Зато там обозначено много других направлений, по которым Россия и страны «пятерки» хотят активнее сотрудничать.

В политико-дипломатической сфере они намерены чаще выступать с консолидированных позиций, для чего планируется интенсифицировать процесс консультаций. На практике это может привести к большему числу совместных инициатив и заявлений, например, на уровне ООН, пишут авторы.

В сфере безопасности страны обещают не предпринимать шагов, которые могут угрожать интересам партнеров по формату и порождать конфронтацию. В этом плане Россия рассчитывает, что страны региона не будут предоставлять свою территорию, морское и воздушное пространство под военные нужды внерегиональных держав, прежде всего США. США среди прочего обсуждают с государствами Центральной Азии, в том числе с Казахстаном и Узбекистаном, возможность транзитных перелетов через их воздушное пространство американской боевой, разведывательной и иной военной авиации, направляющейся в Афганистан и из него. В Москве полагают, что американцы при помощи подобных проектов и договоренностей хотят закрепиться в регионе, с тем чтобы использовать его для сдерживания России и Китая.

Для купирования исходящих из Афганистана угроз Россия предлагает странам «пятерки» более активное содействие в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и контрабандой оружия. Также в стратегии сказано о планах укрепления сотрудничества в сфере борьбы с киберугрозами.

Большое внимание в документе уделено торгово-экономическим отношениям и сотрудничеству в транспортной сфере. В 2019 году объем торговли «шестерки» суммарно превысил $30 млрд. В 2020 году показатели, скорее всего, заметно снизятся, введенные из-за коронавируса ограничения и барьеры негативно сказались на экономиках стран региона и связях между ними. Тем не менее в стратегии сказано, что стороны будут стремиться укреплять региональные цепочки промышленной и сельскохозяйственной кооперации, чаще расплачиваться в национальных валютах, инвестировать в развитие железнодорожной сети и автомобильных дорог, а также строительство транспортно-логистических комплексов («сухих портов»), упрощать таможенные процедуры и создавать совместные предприятия. Последний пункт особо важен для обхода американских вторичных санкций, например, в отношении Ирана.

В перспективе Россия хотела бы в той или иной форме подключить всю «пятерку» к сотрудничеству с ЕАЭС.

Его полноценными членами уже являются Казахстан и Кыргызстан. Источники «Ъ» в госструктурах России выражают надежду на то, что интерес к более глубокой экономической интеграции рано или поздно проявят и другие страны региона. Но в совместной стратегии об этом напрямую не сказано.

Как сообщили в МИД РФ, Россия остается одним из ведущих инвесторов в странах Центральной Азии: накопленные активы (без учета капиталовложений из юрисдикций третьих стран) составляют порядка $20 млрд. В регионе работают более 17 тыс. предприятий с российским капиталом. Российское содействие ряду государств Центральной Азии за период с 2008 года по 2019 год превысило $6 млрд. На конец 2019 года в российских ВУЗах обучалось 160 тыс. граждан государств региона, из них 59 тыс. — за счет средств бюджета РФ.

Большие планы у стран Центральной Азии и России в энергетике. Намерены они предпринимать совместные шаги и в сфере охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата. Впрочем, с учетом противоречий между странами региона по водно-энергетическим вопросам и то и другое явно не будет беспроблемным.

Кроме того, большой раздел стратегии посвящен совместной работе по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

В период COVID-19 Россия оказывала помощь всем странам «пятерки» — отправляла тест-системы, реагенты, медицинские расходные материалы, команды врачей. Со всей «пятеркой» сейчас ведутся переговоры о поставках российских вакцин. При этом Узбекистан и Туркменистан направляли гуманитарные грузы, прежде всего медицинские маски, и в адрес России. Впредь страны региона и Россия намерены активнее реализовывать совместные проекты и обмениваться результатами научно-исследовательской деятельности в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, наращивать лабораторный потенциал, подготовку специалистов.

Для России это важно еще и с геополитической точки зрения, так как указывает постсоветским государствам, включая страны Центральной Азии, на нежелательность нахождения на их территории военно-медицинских объектов США, прежде всего биологических лабораторий. По словам собеседников издания в госструктурах РФ, американцы окружили Россию сетью таких лабораторий, чтобы изучать воздействие тех или иных видов биологического оружия на местное население. Власти США, как, впрочем, и сами страны региона, однако, настаивают, что их сотрудничество направлено исключительно на мирные цели. Как бы то ни было, перехват инициативы по борьбе с эпидемиологическими и биологическими угрозами потребует от России значительных инвестиций, и пока неясно, готова ли она компенсировать странам «пятерки» убытки от отказа от продолжения сотрудничества с США.

Понятно, что декларативная стратегия — это всего лишь документ, а реалии намного сложнее. Так, по данным «Ъ», совещание министров в формате «ЦА+1» едва не пришлось перенести из-за очередного политического переворота в Кыргызстане. Новый глава МИДа страны Руслан Казакбаев был утвержден буквально за день до переговоров «шестерки». В то же время показательно, что он не потребовал пересмотра документа и сразу согласился поставить под ним свою подпись: по крайней мере это говорит о том, что внутриполитические потрясения в странах региона не сказываются на их планах по развитию сотрудничества с Россией, пишет газета.