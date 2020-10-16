За ночь в Узбекистане выявили 113 новых случаев коронавируса

- Узбекистан, общество
- 11:24, 16 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 16 октября 2020 года количество официально зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 62 484.
По данным Минздрава, за ночь выявлено 113 новых случаев COVID-19.
Из них:
- 16 человек в Андижанской области,
- 15 человек в Наманганской области,
- 13 человек в Сырдарьинской области,
- 11 человек в Ташкенте,
- 11 в Хорезмской области,
- 10 человек в Бухарской области,
- 8 в Ферганской области,
- 8 человек в Самаркандской области,
- 8 человек в Кашкадарьинской области,
- 5 человек в Сурхандарьинской области,
- 5 в Республике Каракалпакстан,
- 3 в Навоийской области.
Скончался 1 больной коронавирусом.
До настоящего времени в стране выздоровели 59 429 человек, инфицированных коронавирусом (95%), 2536 пациентов продолжают лечение.