За ночь в Узбекистане выявили 113 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 16 октября 2020 года количество официально зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 62 484.

По данным Минздрава, за ночь выявлено 113 новых случаев COVID-19.

Из них:

- 16 человек в Андижанской области,

- 15 человек в Наманганской области,

- 13 человек в Сырдарьинской области,

- 11 человек в Ташкенте,

- 11 в Хорезмской области,

- 10 человек в Бухарской области,

- 8 в Ферганской области,

- 8 человек в Самаркандской области,

- 8 человек в Кашкадарьинской области,

- 5 человек в Сурхандарьинской области,

- 5 в Республике Каракалпакстан,

- 3 в Навоийской области.

Скончался 1 больной коронавирусом.

До настоящего времени в стране выздоровели 59 429 человек, инфицированных коронавирусом (95%), 2536 пациентов продолжают лечение.