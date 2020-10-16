[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане начали выпускать зимнее дизельное топливо

CentralAsia (UZ) -  С 20 октября Ферганский нефтеперерабатывающий завод (ФНПЗ) для нужд народного хозяйства и частных автовладельцев начнет массовый выпуск ранее не производимого и закупаемого за рубежом дизельного топлива зимнего исполнения.

Как сообщает Минэнерго, специалистами завода проведен целый цикл работ по лабораторным исследованиям, промышленным испытаниям и постановке на производство нового низкозастывающего зимнего топлива марки ДТЗ-2.

В результате, на бирже нефтепродуктов будет доступна массовому потребителю первая партия зимнего дизельного топлива с температурой застывания не выше -250С и предельной температурой фильтруемости - не выше -180С, которое так необходимо в осенне-зимний период.

Кроме низкозастывающих свойств, данное дизельное топливо обладает улучшенным фракционным составом (позволяет легче прокачивать его по топливной магистрали двигателя), облегчает холодный старт двигателя, а также имеет высокое цетановое число, что обеспечивает мощность и экономичность работы двигателя.

print
  • В Узбекистане начали выпускать зимнее дизельное топливо
  • В Казахстане за сутки коронавирусная пневмония выявлена у 159 человек
  • День благодарения монгольской семьи в Канаде


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com