В США выявили рекордное число зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - В США за последние сутки зарегистрировано более 62 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем в стране с 31 июля.

Общее количество зараженных в США достигло 7,9 млн человек, скончались более 217 тыс. человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не станет вводить жесткие ограничительные меры в случае повторной вспышки заболевания.