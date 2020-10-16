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  16 октября 2020
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В США выявили рекордное число зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В США за последние сутки зарегистрировано более 62 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем в стране с 31 июля.

Общее количество зараженных в США достигло 7,9 млн человек, скончались более 217 тыс. человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не станет вводить жесткие ограничительные меры в случае повторной вспышки заболевания.

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