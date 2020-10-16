[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ВОЗ назвала неэффективные препараты при лечении коронавируса

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения заявила, что препарат «Ремдесивир» не помогает снизить смертность при COVID-19.

Как пишет ВВС, кроме этого препарата (антивирусного лекарства, разработанного для лечения Эболы), также испытывались другие лекарства, на которые врачи возлагали надежды при лечении коронавируса: гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон. Результаты оказались неутешительными для производителей.

«К сожалению, оказалось, что все лекарства в этом исследовании не подают надежд с точки зрения изменения показателей смертность. Эти результаты существенно не изменялись при исключении определенных стран, регионов или групп населения», - отмечает ВОЗ.

Недавно «Ремдесивир» был применен при лечении президента США Дональда Трампа, который переболел коронавирусом.

print
  • День благодарения монгольской семьи в Канаде
  • В Узбекистане к вечеру коронавирус выявлен еще у 103 человек
  • Кыргызстан вплотную приблизился к гражданской войне после отставки президента, - российский эксперт


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com