ВОЗ назвала неэффективные препараты при лечении коронавируса

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения заявила, что препарат «Ремдесивир» не помогает снизить смертность при COVID-19.



Как пишет ВВС, кроме этого препарата (антивирусного лекарства, разработанного для лечения Эболы), также испытывались другие лекарства, на которые врачи возлагали надежды при лечении коронавируса: гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон. Результаты оказались неутешительными для производителей.



«К сожалению, оказалось, что все лекарства в этом исследовании не подают надежд с точки зрения изменения показателей смертность. Эти результаты существенно не изменялись при исключении определенных стран, регионов или групп населения», - отмечает ВОЗ.



Недавно «Ремдесивир» был применен при лечении президента США Дональда Трампа, который переболел коронавирусом.