Правительство Монголии выделило $631 тыс. на модернизацию инструментов Государственного филармонического оркестра

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии У.Хурэлсух принял председателя Монгольского государственного филармонического оркестра С.Баттулгу и вручил копию постановления правительства.

Согласно постановлению, министру финансов поручено выделить 1 миллиард 800 миллионов тугриков или $631 тыс. из резервного фонда правительства на обновление музыкальных инструментов Симфонического оркестра Государственной филармонии и 200 миллионов тугриков или $ 70 тыс. для ансамбля «Морин Хуур».

Премьер-министр заявил, что решит некоторые вопросы во время визита в Государственный филармонический оркестр и ансамбль «Морин Хуур».

Председатель Государственного филармонического оркестра выразил признательность премьер-министру от имени всех артистов и заявил, что государственные инвестиции в Государственный филармонический оркестр и ансамбль «Морин Хуур» восстанавливают доверие артистов и вдохновляют их на более активную работу.







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