С какой группой крови выше риск заразиться коронавирусом?

CentralAsia (CA) - Группа немецких и норвежских ученых увидела связь между тяжестью протекания заболевания коронавирусом и группой крови пациентов. Результаты их первого исследования были опубликованы еще 17 июня в издании New England Journal of Medicine и выглядели впечатляюще. Два последующих исследования подтвердили выводы ученых, сообщает Deutsche Welle.

Так, ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно - вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).

Новые данные вовсе не указывают на иммунитет людей с первой группой крови перед коронавирусом - они всего лишь означают, что опасность переболеть COVID-19 в тяжелой форме у них наименьшая. Именно донорская кровь 1 группы является универсальной, подходящей всем реципиентам, вне зависимости от их группы крови.

14 октября в специализированном издании Blood Advances были опубликованы результаты еще двух исследований, которые подтвердили выводы немецких и норвежских ученых о том, что у людей с I группой крови в случае заражения коронавирусом, болезнь протекает в более легкой форме. Узнать причину этого сейчас пытаются ученые Медицинского университета Граца.

Результаты этих исследований будут иметь значительные последствия для выработки методики лечения атипичной пневмонии COVID-19, вызываемой SARS-CoV-2, и не только ее. Схожие наблюдения о влиянии группы крови на ход болезни имеются и в отношении других заболеваний. Например, замечено, что люди с первой группой крови крайне редко заболевают тяжелыми формами малярии. Есть и обратные примеры: люди со второй группой крови более спокойно переносят заболевание чумой.

Кроме того, новые наблюдения могут изменить в нынешней пандемии понятие «группа риска». До сих пор к ней относились пациенты определенного возраста, имеющие хронические заболевания, курильщики и другие. Теперь не исключено, что этот подход через некоторое время придется пересмотреть.