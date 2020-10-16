Мы не будем экспортировать живой скот в будущем, - министр сельхоз Монголии

CentralAsia (MNG) - В ходе заседания парламента Монголии, отвечая на вопрос депутата Б.Дэлгэрсайхана, министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З.Мэндсайхан дал следующий ответ об экспорте мяса.
«Мы больше не будем экспортировать живых животных. Это рискует уничтожить мясоперерабатывающие предприятия на экспорт. В будущем мы сосредоточимся на экспорт и на производстве мяса с добавленной стоимостью и переработанного мяса. В этом году квота на 57 тысяч тонн мяса установлена полностью. Кроме того, 40 000 тонн термически обработанного мяса мелкого рогатого скота из шести аймаков, которые могут подвергаться риску дзуда, были лицензированы на экспорт», - сказал он.
Министр добавил, что в этом году будет предполагается экспорт около 97 тысяч тонн мяса.