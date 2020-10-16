Мы не будем экспортировать живой скот в будущем, - министр сельхоз Монголии

CentralAsia (MNG) - В ходе заседания парламента Монголии, отвечая на вопрос депутата Б.Дэлгэрсайхана, министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З.Мэндсайхан дал следующий ответ об экспорте мяса.

«Мы больше не будем экспортировать живых животных. Это рискует уничтожить мясоперерабатывающие предприятия на экспорт. В будущем мы сосредоточимся на экспорт и на производстве мяса с добавленной стоимостью и переработанного мяса. В этом году квота на 57 тысяч тонн мяса установлена ​​полностью. Кроме того, 40 000 тонн термически обработанного мяса мелкого рогатого скота из шести аймаков, которые могут подвергаться риску дзуда, были лицензированы на экспорт», - сказал он.

Министр добавил, что в этом году будет предполагается экспорт около 97 тысяч тонн мяса.

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