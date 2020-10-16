Названы шесть продуктов, от которых лучше отказаться при головной боли

CentralAsia (CA) - При головной боли следует отказаться от некоторых видов сыров, цитрусовых и ряда других продуктов и напитков, пишет испанская газета La Vanguardia.

По словам диетолога Сандры Бакеры, существуют разные виды головной боли, начиная от головной боли напряжения, связанной с напряжением мышц плеч, шеи, головы и челюсти, и заканчивая мигренью — пульсирующей болью, которая, как правило, начинается с одной стороны и может распространиться на всю голову. Среди симптомов мигрени выделяют нечеткое зрение и тошноту. Кроме того, головная боль может возникнуть и по другим причинам, например, «из-за смены сезона, атмосферного давления, непереносимости некоторых продуктов питания и даже из-за неправильного режима сна».

Специалист советует страдающим от головной боли стараться есть каждые три часа. «Когда мы не едим много часов, уровень глюкозы в крови снижается, из-за чего может появиться головная боль. Кроме того, частные перекусы позволяют избавиться от тяжести в животе, потому что за раз мы съедаем меньше», - говорит она.

При головной боли диетолог советует отказаться от некоторых продуктов:

Сыры с плесенью



Молочные продукты в целом и выдержанные, ферментированные сыры в частности, например, сыры с плесенью, могут вызывать головную боль. В них содержится большое количество гистамина — производного гистидина, незаменимой аминокислоты, которая участвует в разнообразных физиологических функциях организма. Дефицит диаминоксидазы (ДАО), гормона, расщепляющего гистамин, может привести к высокой концентрации содержания этих веществ в крови, которые обладают сосудорасширяющим эффектом. Для того чтобы избавиться от головной боли или существенно ее облегчить, важно избегать употребления продуктов, богатых гистамином, которые могут вызывать астению, усталость и атопию.

Цитрусовые

Цитрусовые богаты гистамином, поэтому при головной боли их потребление следует ограничить.

Кофе

По данным исследования, опубликованного в American Journal of Medicine, три или более порций кофеиносодержащих напитков в день могут вызывать головную боль у пациентов с эпизодической мигренью. Плохо, что сокращение употребления кофеина также может стать причиной головной боли. Согласно результатам исследования, проведенного чикагской клиникой «Даймонд Хедейк», сам кофеин может быть таким же эффективным средством от головной боли, как и некоторые обезболивающие. Однако продолжительность действия меньше и составляет от сорока пяти минут до полутора часов.

Авокадо

Несмотря на свойства авокадо, которое, как оливковое масло и орехи, богато полезными для сердца жирными кислотами, людям, страдающим головной болью, лучше исключить его из рациона ввиду высокого содержания гистамина. Баклажан, шпинат, помидор, перец, мангольд или фасоль — полезные продукты, однако также богаты гистамином. Поэтому при головной боли их следует заменить на продукты с низким содержанием гистамина, например, яблоко, грушу, манго, салат латук, огурец, лук, цуккини или тыкву.

Красное вино

В красном вине содержится большое количество гистамина, поэтому, если мы страдаем головной болью, от него следует полностью отказаться. В целом противопоказаны все алкогольные напитки.

Колбасы

В колбасных изделиях содержится большое количество не только гистамина, но и насыщенных жиров низкого качества, которые ВОЗ связывает с повышенным риском развития определенных типов онкологических заболеваний. Поэтому рекомендуется отказаться от употребления сырокопченой колбасы, а также других видов колбасных изделий и мясных продуктов глубокой переработки.

Низкоуглеводные диеты

Модные низкоуглеводные диеты могут вызывать головную боль. «Низкоуглеводная диета — отличный вариант для тех, кто хочет похудеть и укрепить мышцы, однако ее нужно соблюдать определенное время и под наблюдением специалиста. Не стоит садиться на такую диету внезапно и без нужных рекомендаций, так как она может стать причиной головной боли», — объясняет Сандра Бакера. Как отмечает специалист, такая проблема может возникнуть «из-за резкого выведения углеводов из организма, так как возникает гипогликемия, а внезапное изменение уровня глюкозы, помимо других симптомов, может вызвать головную боль». Альваро Санчес подчеркивает, что «углеводы также содержатся во фруктах, поэтому их можно включать во все приемы пищи в умеренных количествах, чтобы поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови».