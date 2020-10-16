В Монголии прошел национальный семинар, посвященный годовщине основания Трудовой партии Кореи

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе прошел национальный семинар по случаю 75-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК).

В нем приняли участие политические и общественные деятели, члены организаций дружбы и солидарности с народом КНДР, приверженцы идеи чучхе в Монголии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Председатель монголо-корейской парламентской группы Великого Государственного Хурала Монголии выступил с поздравительной речью.

Председатель и исполнительный председатель Монгольской ассоциации по изучению идеи Чучхе-сонгун сказал, что 75-летняя история ТПК основана на подвигах президента Ким Ир Сена, председателя Ким Чен Ира и верховного лидера Ким Чен Ына. Они также отметили руководящую идею, революционный характер и непобедимость ТПК.

Председатель Монгольского центра изучения Чучхе сказал, что ТПК добилась больших успехов во всех областях, включая политику, экономику, военное дело и культуру, с момента своего основания, последовательно придерживаясь чучхейских взглядов и революционных принципов. Они добавили, что мировые прогрессивные политические партии должны извлечь уроки из драгоценного исторического опыта ТПК, демонстрирующего непобедимую мощь. Председатель Монгольской ассоциации независимого развития горы Пэкту сказал, что предыдущие лидеры двух стран установили и укрепили отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами, добавив, что отношения развиваются в хороших отношениях благодаря верховному лидеру Ким Чен Ыну. Председатель выразил надежду, что народ КНДР добьется больших успехов в строительстве могучей социалистической страны под руководством ТПК, -передало ЦТАК.

Трудовая партия Кореи (ТПК) — правящая партия в Корейской Народно-Демократической Республике. ТПК является правящей партией в КНДР с момента провозглашения. Возглавлялась Ким Ду Боном, Ким Ир Сеном (1949—1994), Ким Чен Иром (1994—2011). В настоящее время её возглавляет Ким Чен Ын (2012—н.в.). ТПК — правящая партия в стране (в стране действуют также Социал-демократическая партия Кореи и Партия молодых друзей небесного пути Чхондогё-Чхонудан, признающие руководящую роль ТПК). Идеология партии вписывается в концепцию чучхе.

Датой создания Трудовой партии Кореи считается 10 октября 1945 года. В этот день корейские коммунисты воссоздали Коммунистическую партию Кореи. Этот день является государственным праздником КНДР — Днём основания Трудовой партии Кореи.

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