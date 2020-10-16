Европу накрыла новая волна коронавируса

CentralAsia (CA) - Власти европейских стран говорят о второй волне пандемии, приводя статистические данные: в этом регионе мира регистрируется свыше 330 тысяч новых случаев заражения ежедневно, пишет Euronews.

Введенные правительствами ограничительные меры разной степени жесткости ВОЗ поддерживает. Об этом накануне заявил Ханс Клюге, директор европейского отделения ВОЗ: «Заражений будет больше, поскольку пик респираторных инфекций приходится на осенне-зимнее время года, и будет расти количество летальных исходов. Эпидемия в Европе и ее масштабы вызывают серьезную озабоченность», - сказал он.

Границы внутри Евросоюза остаются открытыми, но на них усилен контроль и проверки, есть страны, находящиеся в красной зоне, к ним, в частности, относится Франция, где за прошедшую неделю было зарегистрировано свыше 80 новых тысяч зараженных, но лишь за прошедшие сутки таких стало на 30 тысяч больше.

Парламент в среду принял закон о введении на территории страны режима чрезвычайной санитарной ситуации, что, в свою очередь, дало президенту прерогативу ввести в Париже, его пригородах и еще в 8-ми агломерациях комендантский час.

Сами власти называют это «ночным карантином».

Новые ограничительные меры затрагивают образ жизни не менее 20 миллионов человек — это треть всего населения Франции.

«Комендантский час вводится с 21:00 и продлится до 6:00. В это время все должны находится дома. Будут сделаны исключения. Но магазины и иные общественные заведения должны быть закрыты», - сказал премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Лондон и пригороды пока находятся на втором уровне «тревожности» с точки зрения распространения инфекции, а вот в Ливерпуле и близлежащих к нему населенных пунктах - тревожность третьего, наивысшего уровня.

В Манчестере ситуация сопоставима с ливерпульской, но муниципалитет отвергает меры, предложенные Лондоном.

В Польше в столице закрыты школы. Такова была реакция властей на 24 процентный суточный прирост выявленных заражений. В Варшаве опасаются, что больничная система может не выдержать наплыва заболевших.