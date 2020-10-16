В Таджикистане мужчину осудили на 11 лет за убийство жены

CentralAsia (TJ) - Суд Айнинского района Согдийской области приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы за убийство жены.

Тело 26-летней Шукроны Хайдаровой, жительницы кишлака Урметан Айнинского района, было обнаружено повешенным в собственном доме вечером 4 августа. Близкие мужа женщины - Сафиалло Рахмонова- настаивали, что женщина совершила самоубийство. Однако родные Шукроны не сомневались: она была убита.

«Сафиалло Рахмонов, житель кишлака Урметан был признан виновным в убийстве своей второй жены Шукроны Хайдаровой и приговорен к 11 годам колонии по статье 104 УК РТ (Убийство). В суде он признал свою вину и раскаялся, передает Озоди.

Сафиалло Рахмонов рассказал, что во время семейного конфликта он в порыве ярости задушил свою жену», - сообщила судья суда Айнинского района.

Ранее родные Шукроны Хайдаровой сообщили, что Сафиалло Рахмонов совершил с ней мусульманский обряд бракосочетания (никох). Сам Сафиалло Рахмонов в ходе допроса отрицал, что жил с двумя женщинами одновременно. В Таджикистане двоеженство запрещено, по закону за это предусмотрено наказание.

В каких условиях получены признательные показания – неизвестно. Родные Сафиалло Рахмонова отказались комментировать решение суда. А близкие Шукроны Хайдаровой остались недовольны вердиктом суда, считая его слишком мягким. «Мы намерены добиваться пересмотра приговора», сообщила Умеда Муродова, адвокат потерпевшей стороны.

От брака с осужденным у Шукроны остались двое несовершеннолетних детей, которые находятся на попечении ее родителей.

По данным МВД Таджикистана, за последние два года было зарегистрировано более 10 фактов убийств женщин со стороны мужей. За убийство в Таджикистане предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 25 лет.

Смотрите также

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения